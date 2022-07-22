【食用安全】內地必勝客爆食安問題　過期食材換標籤「續命」食油變黑十天一換

▲ 內地必勝客爆食安問題，過期食材換標籤「續命」，食油變黑十天一換。

內地必勝客（Pizza Hut）被揭發存有多種食品安全問題，包括餐廳管理人員篡改有效期標籤、食材不按時廢棄、烹炸用油長期不更換等等，引起廣泛關注。對此，必勝客中國在官方微博發表聲明，已立即對涉事兩間餐廳進行閉店調查。

據《新京報》報道，今年6月下旬至7月上旬，記者應聘進入必勝客北京和諧廣場店和魏公村店，期間發現餐廳廚房沒有使用冷藏庫和常溫庫保存食材，且未有按時丟棄已過期的食材，更照常烹煮和出餐。

記者發現，這種情況並非偶然，例如每當有菌菇食材包即將過期時，就會被拆掉外包裝放入儲存槽裡，其他人無法得知保存期限。

餐廳的管理人員還會多次篡改食材的有效期標籤，延後丟棄的時間，涉及的食材包括肉類、海鮮、制作茶飲的茶底、米飯和麵條等。有資歷較深的員工向記者透露，更改有效期標籤是店裡默認的潛規則，「這種事老大他們也是睜一隻眼閉一隻眼」。

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此外，兩間必勝客亦存在反覆使用食油的問題，即使食油顔色已變黑，值班經仍表示簡單過濾後可繼續使用，員工又將新油混入舊油，直到足足使用十天之後，餐廳的管理人員才同意更換新油。

根據內地《食品安全國家標準植物油》規定，食用油的極性組分數值超過27，便不能繼續使用，但店內測油儀多次檢測出極性組分數值均在30以上。

對此，必勝客中國官方微博周三（20日）發表聲明稱，關於媒體報道的北京必勝客和諧廣場店和魏公村店的相關問題，該公司高度重視，已立即對上述兩家餐廳進行閉店調查。

而內地必勝客亦並非首次被揭發有食安問題。今年3月，北京和諧廣場店已因食材超過保質期，被當地銷售市場監督管理處罰款5萬元人民幣。

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責任編輯：羅嘉欣