【著數情報】屈臣氏年度BB節　買滿$2,500送$698旋風吸塵機

▲ 每年一度的屈臣氏BB節深受家長歡迎，今年更將著數優惠加碼，不容錯過。（相片由屈臣氏提供）

每年一度的屈臣氏BB節深受家長歡迎，今年屈臣氏更將規模拓展至門市，綫下綫上同步進行。由7月22日至8月7日期間，易賞錢會員於推廣期內購物滿指定金額，即可享連串禮遇，包括：

門市及網店優惠 （7月22至8月7日期間）

易賞錢會員於綫下綫上買精選BB產品滿$3,000，即可獲贈30分鐘母嬰健康諮詢服務。名額20位，先到先得，並須登記確認。

網店限定優惠 （7月22至8月7日期間）

易賞錢會員於屈臣氏網店買精選BB產品滿$800，即送嬰兒清潔棉、學習褲、清潔劑等禮品；7月22至8月3日更推出期間限定優惠，買精選產品滿$2,500並輸入優惠碼「2500GIFT」，即可獲贈Smartech多功能HEPA旋風吸塵機（價值$698，限量400部）。

▲ 買滿$2,500送$698旋風吸塵機，十分著數。（相片由屈臣氏提供）

網店神秘優惠（8月4至8月7日期間）

屈臣氏網店額外準備了神秘驚喜，於8月4日至7日期間快閃現身，各位精明家長記得密切留意屈臣氏Facebook及網站公布詳情。

精選人氣品牌優惠

▲ 老協珍熬雞精 14包裝 $448（原價$620)。（相片由屈臣氏提供）

屈臣氏網店精選多個人氣品牌推出獨家優惠，買嬰幼兒用品即送各款精美玩具套裝或實用家電，買8罐 ILLUMA LUXA/ Organic/ ATWO 2-4號奶粉，送飛利浦健康空氣炸鍋；老協珍熬雞精 14包裝 $448（原價$620)。

屈臣氏網店

記者：周美好