【兒童增高】姚明12歲女兒擁優良基因高180cm　醫生拆解遺傳外3大黃金要素助增高

▲ 姚明12歲女兒姚沁蕾遺傳了爸媽的基因，估計現時已高180cm。

有「移動長城」之稱的姚明跟12歲女兒姚沁蕾日前現身機場，兩父女高人一等相當受觸目，途人驚嘆女兒已高至爸爸胸口，估計高180cm。孩子的身高受父母遺傳有莫大影響之外，兒科醫生指出另有3大黃金因素，包括飲食、運動、作息都有助兒童長高。

姚明父女現身機場高人一等

綜合內地傳媒報道，NBA前球星、中國籃球協會主席姚明身高2.26米，與同為籃球員、1.9米身高的妻子葉莉育有一名女兒姚沁蕾（Amy）。姚沁蕾2010年5月於美國休斯敦出世，受爸媽影響，由小到大跟爸媽去觀賽，熱愛打籃球。

▲ 有路人在機場遇見姚明父女。（微博圖片）

之前不時有網民在街上遇見姚明父女，早已驚嘆女兒暴風成長，身高已比同齡孩子高非常多。日前有路人在機場遇見姚明父女，拍了短片及照片上載微博，網民的焦點全放在姚沁蕾身上，打扮休閒的她在爸爸身旁顯得嬌小，但她其實已到2.26米姚明的胸口，目測身高有1.8米。

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12歲女高1.8米

當姚沁蕾走近機場駐有身穿防護衣人員的櫃位，對比之下，12歲的姚沁蕾比工作人員高出成個頭，又從另有一張照片所見，她明顯比前方的女途人高，其身高已跟一般成年男子相約。

網民紛紛討論姚沁蕾的身高，指姚明基因很强大，相信她是中國女籃未來主力中鋒，另有網民留言指出未細看照片時，以為醫務人員都是坐着的，之後才注意到是站着的，被姚沁蕾的身高嚇怕了。之前曾有專家推測，姚沁蕾遺傳了父母的優良基因，將來身高可能會達1.94米起。

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遺傳外3大黃金要素助增高

​據本港中文大學的生長圖表資料，顯示本港小朋友在各歲數的身高和體重中位數，以12歲女生來計，中位數是高148cm、體重38kg，可見姚沁蕾相當高。

台灣兒科醫生巫漢盟曾指出身高與遺傳、基因有極大關聯，不過巫醫生提及後天努力也很重要，想孩子長高，父母可把握0至3歲孩子成長的高峰期，當中留意3個黃金要素，包括良好作息、良好飲食、適當運動。

1. 作息方面：0至1歲嬰兒每日睡12至16小時；1至2歲幼兒每日睡11至14小時；2至3歲幼兒每日睡10至13小時，並盡量讓孩子日間小睡、晚上睡過夜，以免擾亂作息。

2. 飲食方面：小朋友攝取鈣質如鮮奶、乳酪等，可藉曬太陽、進食蛋黃等攝取維他命D，還要攝取蛋白質，如雞蛋、雞肉、魚類等。鈣質可以增加骨骼密度與生長；維他命D可以促進鈣質吸收率，維持骨骼含量；蛋白質則是組成身體細胞的重要成分。

3. 運動方面：可進行負重運動，例如跑步、跳繩、打籃球等，增加骨骼受力、刺激骨骼生長因子。

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責任編輯︰王明芳