【黃金大逃獄】拍打戲被陳保元誤傷頭兼暈倒　張建聲：最緊要係觀眾睇得開心過癮

由張建聲、呂良偉、陳保元主演的電影《黃金大逃獄》，講述小編劇張建聲無意中在爺爺的遺物中找到一張藏寶圖，負債累累的他為了用這筆財富改變命運，便決定冒險一試進入金條埋藏地（赤浪灣監獄）。

在故意違法進入監獄後，他遇到了呂良偉、陳保元等人，也因為與這些人產生各種交集，讓他的「金條計劃」一再遭受波折。

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張建聲一度暈倒

電影在去年冬天拍攝，由於天氣寒冷加上囚犯戲服單薄，加上連場的濕身打戲，張建聲拍攝期間患上感冒，但仍然堅持帶病上陣，不使用替身，張建聲指如果是自己能夠做到的，都想親身上陣，希望可以帶給觀眾更好的電影。

在拍攝一場打戲中，張建聲更被陳保元誤傷頭，更一度暈倒！

張建聲：「其實好多打鬥場面少不免會有擦傷，多數打戲都會用到俗稱『借位』嘅技術，但有一場保元哥個位就真係借唔到，結果一拳就打中咗我左邊面，我真係暈咗一暈。仲有一場戲當時地下渠道全部都係污水，我要成個頭沉落去，上水嗰一下打開咗眼嘅時候，有污水入眼，劇組要立即幫我消毒，因為大家都擔心會細菌感染。但拍電影呢啲事都少不免會發生，最緊要係觀眾睇得開心過癮。」

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