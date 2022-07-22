【周末好去處】利奧坊尋找快樂因子周末市集　插畫家顛覆經典打造藝術裝置

位於西九龍的利奧坊商場，以「傳統x新造」理念，將傳統文化結合現代生活，推廣可持續發展的概念。由即日至8月31日舉行「尋找快樂因子」裝置藝術展，人氣插畫師Messy Desk將經典紅A品牌的產品，打造成巨型亮麗的燈罩及漏斗櫈，並注入AR互動元素，傳統設計在呈現嶄新面貌的同時，讓大眾發掘箇中蘊藏的趣味。

此外，為市民帶來更多開心體驗，商場將在活動期間的周末 (7月30、31日、8月6、7日) 舉行「傳統x新造」尋找快樂因子市集。場內設有約30個本地品牌的特色攤位，當中包括多個本土傳統工藝融入破格元素的新品，營造無盡驚喜的樂趣。

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本地插畫師Messy Desk的作品一向以色彩斑斕、充滿細節而備受青睞，出道以來屢獲殊榮。是次創作將本地經典的產品，透過其玩味繽紛的設計，巧妙地注入合作機構「香港遺傳性乳癌家族資料庫」的信息。巨型的燈罩及漏斗櫈打卡裝置矗立在商場地下，燈罩直徑3米、高2米，非常矚目。

除可與兩大裝置打卡外，市民只需用智能電話掃描場內的QR code，便可即時走入畫作中，與隱藏在內的主角人物拍照，帶來互動驚喜。

而周末及周日市集，則可細味特色攤檔，推介產品包括紅Ａ塑膠品牌的經典及生活時尚產品、活字印刷工藝的紙製作品、趣味環保玻璃擺設、嶄新口味蝦子麵等等。此外，人像攝影達人「千紅」將會在場內舉辦期間限定攝影班，分享人像拍攝的技巧，以及教導製作回收改造的針孔相機。

「尋找快樂因子」互動裝置

日期︰即日至8月31日

地點︰大角咀利得街11號利奧坊地下

時間︰12nn-8pm

記者：李越樺