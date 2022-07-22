【性侵女童】積犯尾隨女生箍頸非禮候判　法官促控方交代處理性侵未成年人慣犯進展

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曾有多次非禮女生紀錄而被判監的43歲積犯，於出獄後1年多重蹈覆轍，尾隨11歲穿校服女童回家途中，在大廈走廊箍女童頸部及用手肘壓其胸，於女童驚慌大叫下敗走。涉積慣犯今（22日）於高等法院承認非禮罪，基於被告曾有多項類同紀錄，法官先索取精神科報告後判刑。法官提及被告於2014年涉及另案時，法庭當時建議律政司跟進性侵未成年人士慣犯問題，法官要求控方兩周內以書面交代有關進展。

被告張國業（43歲），案發時無業，今承認1項非禮罪，控罪指他於2019年11月5日，在葵盛西邨一建築物升降機大堂猥䙝犯侵11歲女童X。

案情指，11歲女童X於案發日下午4時許放學，乘搭升降機回家，遭被告尾隨步出升降機，當X於走廊時，突然遭被告從後伸手箍頸，並用手肘按壓胸部，X並感到被告向後褪，擬把她拖走。X大驚下尖叫，被告隨即沿樓梯往上跑逃走，事件歷時約3秒。X回家後告知母親，母親回家報警，事後X喉部泛紅。

警方經調查於2021年1月12日，在一更新之家拘捕被告。警誡下被告承認案發日獨自徘徊「睇女仔」，他特別感到小學女生很吸引，令他很興奮。案發日被告覺得X很吸引，遂尾隨她打算非禮，被告稱非禮X後覺得很刺激，不能控制自己。

控方指被告過往有8個刑事紀錄，其中5項涉及非禮紀錄，分別於2002至2009年被判監2年至6年半，最後1項非禮紀錄於2014年在高等法院被判監6年8個月，2018年2月被告刑滿出獄，前於更新人士之中途宿舍居住。

法官表示，鑑於被告過往曾干犯類同紀錄，並涉及針對性侵女童行為，與本案類同，故先索取兩個精神科報告，押後至10月21日判刑。

法官又指被告於2014年就另案被判監，當時法官建議律政司及立法機關，考慮慣犯性侵兒童及未成年人士的問題，要求控方交代自始進展如何，要求兩周內以書面交代。控方表示仍未有跟進，並指出法改會於2022年5月，建議就猥䙝侵犯16歲以下人士案件提高刑罰。

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記者：林育慧