【中秋2022】超羣餅店新口味土鳳梨迷你月餅　低至52折優惠＋限量$33現烤手工月餅

▲ 超羣餅店推出一系列中秋食品。（圖片由品牌提供）

月餅是中秋節的必食佳品，這個中秋節超羣餅店（Maria’s Bakery）呈獻一系列中秋之選，當中包括雙黃白蓮蓉月餅、「紫華金月」迷你酥皮奶黃月餅》、迷你月餅、每日新鮮出爐分店限量現烤手工月餅、中秋三重奏、以及採用日本麵粉新鮮製造的多款口味手工曲奇禮盒。

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超羣今年繼續推出雙黃白蓮蓉月餅，由湘蓮和鹹香蛋黃製作，除了經典之作，超羣更推出「紫華金月」迷你酥皮奶黃月餅，酥皮奶黃月餅採用上蛋黃製作，充滿奶黃香味。

▲ 三款口味的迷你月餅，門市優惠價：$218，零售價：$388。（圖片由品牌提供）

超羣指迷你月餅可以讓大家嚐盡3款口味，包括奶黃、紫薯、及全新登場的土鳳梨口味。奶黃口味採用蛋黃製作成奶黃餡料，加上酥皮外層。紫薯口味挑選日本紫薯餡料入饌，散發出淡淡紫薯的香甜。土鳳梨口味含豐富土鳳梨的果肉，以酸甜土鳳梨與奶香餅皮作配搭。

不能不提的是每日新鮮出爐指定分店限量發售的現烤手工月餅，人手製作，外脆內軟，現烤手工月餅有酥香奶黃及朱古力口味選擇，其中朱古力味現烤手工月餅的外層以朱古力餅皮包裹朱古力夾心，鬆脆的朱古力外層作配搭。

▲ 手工曲奇四喜，門市優惠價：$88，零售價：$125。（圖片由品牌提供）

超羣亦全新推出的手工曲奇禮盒，手工曲奇以全牛油及日本麵粉手工製作，手工曲奇四喜有4款口味，包括伯爵茶、堅果、海鹽朱古力、蜜桃茶。手工伯爵茶曲奇嚴選川寧伯爵茶葉製作，曲奇上灑滿伯爵茶葉碎。手工堅果曲奇混合了高達22%含量的果仁，括杏仁片、南瓜籽、合桃，嚼勁十足。手工海鹽朱古力曲奇有淡淡的鹽味，襯托朱古力。而手工蜜桃茶曲奇則以川寧蜜桃茶調味，吃起來有淡淡香甜蜜桃味道。

超羣表示全新登場的中秋三重奏內含產品——迷你酥皮奶黃月餅，加上手工伯爵茶及堅果曲奇，再配搭玫瑰紅棗茶及山楂胎菊茶中和膩感，適合與摯愛親朋邊茗茶邊賞月！手工曲奇‧茗茶尊貴禮盒及手工曲奇‧茗茶禮盒同樣可作送禮之用，內有伯爵茶、堅果曲奇等不同口味，配搭精選茗茶。

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責任編緝：蕭雅文