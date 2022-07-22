【中醫藥發展】衞生署與中藥研究所續簽合作協議　進一步促進兩地中醫藥發展

▲ 香港與內地簽署關於中藥標準研究及應用合作框架協議。（資料圖片）

衞生署今日（22日）與國家中醫藥管理局直屬單位中國中醫科學院中藥研究所續簽為期五年的《關於中藥標準研究及應用的合作框架協議》，進一步深化雙方在中醫藥方面的合作與交流，促進兩地中醫藥的發展。



衞生署與中藥研究所自2017年起在中藥標準研究及檢測領域緊密合作。中藥研究所除為設於香港科學園的臨時政府中藥檢測中心當中的脫氧核糖核酸（DNA）實驗室提供研究方面的技術指導外，亦透過合辦研討會，就開發切合香港中藥市場需要的DNA測試方法給予寶貴意見，而今日簽署的《合作協議》將延續雙方良好的合作關係，共同促進中藥檢測及標準研究領域的發展。



根據《合作協議》，衞生署將與中藥研究所以保證中藥品質安全及保障公眾健康福祉為共同目標。雙方會繼續透過不同途徑，如專家會議、研討會及培訓等活動，促進中藥檢測技術及科研領域上的交流和合作，深化以DNA為基礎的測試技術及其應用的合作機制，進一步加強及推動中藥標準研究及應用。

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記者：郭詩詩