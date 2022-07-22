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【非禮女童】涉教琴期間非禮7歲女童　鋼琴教師押後下月底判刑

社會 13:00 2022/07/22

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案件原定今（22日）於九龍城裁判法院判刑。（資料圖片）

33歲鋼琴教師疑於教琴期間，分別撫摸7歲女童及9歲女童的胸部及臀部等位置，被控3項非禮罪。涉案鋼琴教師經審訊後被裁定1項非禮罪成，案件原定今（22日）於九龍城裁判法院判刑，控方指，事主的創傷報告尚未完成，裁判官遂將案件押後至8月29日判刑，被告保釋申請被拒，被告還押候判。

控方於庭上指，事主的創傷報告尚未完成。辯方則呈上被告的求情信，而心理報告對被告評價正面，顯示被告沒有特殊性傾向；辯方另替被告申請保釋候判。裁判官將案件押後至8月29日判刑，並拒絕被告保釋申請，被告需還押。

被告梁湛恩（33歲），報稱鋼琴教師，早前否認3項非禮罪，經審訊後被裁定1項非禮罪成。控罪指，被告於2021年8月23日，在旺角太子道西某教育中心猥褻侵犯7歲女童X。

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記者：梁錦麟

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罪案 太子 商場 九龍城 旺角

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