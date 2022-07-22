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【美食速報】KFC呈獻意式香草燒雞+燒雞扒卡邦尼香草焗飯　惠顧套餐加$20享蜜燒雞全翼2隻

休閒消費 13:34 2022/07/22

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KFC推出「意式香草狂迷」系列。（圖片由品牌提供）

KFC即日起推出期間限定「意式香草狂迷」系列，呈獻「意 式香草燒雞」及「燒雞扒卡邦尼香草焗飯」，為大家送上「意」想不到的驚喜。

最新影片

KFC 指「意式香草燒雞」的雞件經過香烤，再於面層掃上蜜糖，並撒上意式香草。KFC 更推出「燒雞扒卡邦尼香草焗飯」，啖啖肉的燒雞扒加上忌廉煙肉汁，再配搭芝士一起烤焗，灑上意式香草。

新推出還有「紅寶石西柚梳打」，紅寶石西柚味梳打鮮艷宛如紅寶石，加上其西柚香味，味道酸甜清新，充滿夏日風情。

推廣期為2022年7月20日至9月21日。

同場加映「蜜蜜燒雞全翼」加配優惠

KFC推出「蜜蜜燒雞全翼」加配優惠，凡惠顧任何套餐，顧客可以港幣$20加配蜜蜜燒雞全翼2隻，適合喜愛惹味燒烤風味的您。

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責任編緝：蕭雅文

 

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