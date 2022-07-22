【晴朗酷熱】天文台連續錄13日熱夜　料明天「大暑」達35度以上或破記錄

▲ 本港地區下午及今晚天氣預測 下午陽光充沛及酷熱。（資料圖片）

明天（23日）為廿四節氣中的「大暑」。天文台今日（22日）表示，副熱帶高壓脊為華南地區以至南海北部帶來晴空區，市區最高氣溫會上升到35度，新界再高一兩度，最高紫外線指數為12，強度屬於極高，提醒市民補充足夠水份及做足防暑防曬措施。

天文台表示，截至昨日（21日）已經度過連續13個熱夜，與2020年一樣為有記錄以來最長，預測在下星期天氣仍然酷熱，並指天文台總部日最低氣溫28度或以上的熱夜有機會持續，提醒市民要多喝水，在室內需要保持空氣流通，小心中暑。

根據天文台資料，歷來最高溫「大暑」為1972年，達34.7度。天文台料明天氣溫將達35度，有機會成為1972年以來的最熱大暑。

天文台預測本港地區下午及今晚下午陽光充沛及酷熱，今晚天朗氣清，吹輕微至和緩西南風。未來數天受副熱帶高壓脊影響，本港會持續酷熱晴朗，周末及下周初氣溫普遍可達35度或以上。

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責任編輯：余思嵐