【失眠救星】睡眠專家教最涼爽睡姿　解構一大睡眠禁忌

▲ 外國睡眠專家教最涼爽睡姿，解構一大睡眠禁忌。

夏日炎炎正好眠，但原來睡姿不當，隨時可能會愈睡愈熱。近日熱浪席捲歐洲多地，有外國睡眠專家也分享一個在酷熱天氣下，亦能維持涼快的最佳睡姿；並解構了一個睡眠禁忌動作，會令身體增溫而影響睡眠質素。

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跨國寢具品牌Levitex創辦人James Leinhardt，經常在社交平台分享與睡眠相關的各種知識。而他最近就在TikTok分享一段影片，表示想在高溫下保持涼爽，關鍵因素就是要控制睡姿。

點擊睇James Leinhard指導睡姿：

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他指出，除非有特定醫療因素，否則千萬不要「趴睡」，因為「趴睡」會讓肌肉處於緊繃狀態。而他亦稱，如果睡眠時不斷轉身，也會令心跳變快，導致更多血液流向全身，令人體變得更高，就感到更熱、更不舒服。

James Leinhardt表示，最好的睡姿就是側躺及雙腿微微彎曲，亦即是被稱為「做夢者」或「半胎兒型」的睡姿。而他也建議，可以選用具有足夠支撐力的枕頭與床墊，以助身體能長時間維持良好的睡姿，有利一夜好眠。

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責任編輯：羅嘉欣