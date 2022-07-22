【新店開幕】 太古城APITA地面樓層開幕 不同日子推不同購物優惠

▲ APITA太古城開幕期間推出不同購物優惠。

太古城APITA地面樓層最近盛大開幕，與其它分店不同，太古城APITA加入日系餐飲新概念、潮流藝術、創新科技及日本動漫遊戲等元素，提供更多元化的產品選擇。

APITA整個地面樓層面積達 23,000平方呎，貨品種類多元化，由生活百貨、潮流藝術、創新科技、時尚衣飾、運動器材、文具玩具，有機產品、寵物用品及日系餐飲等應有盡有。新增的「期間限定POP-UP專區」更將不定期引進世界各地特色品牌產品及活動，為顧客增添新鮮感及提供一個靈感、創意及知識交流的空間。

最新影片推介：

APITA太古城開幕期間推出不同優惠：

自7月23日起

APITA 地面樓層 (G/F)單一淨額消費滿 $3,000或以上 ，送 SOAP STUDIO瘋狂仙人掌偶（ APITA 特別版）一個（價值 $299）。

APITA 地面樓層 (G/F)單一消費滿 $1,000或以上， 送 APITA胡桃木無 線充電座一個 。

7.23-24及7.30-31

APITA地面樓層 (G/F)單一溑費滿 $250，送指定 ，送指定 GOSO GOSO麵包 一個 。

7.23-9.30

幸福鳥 (太古店 )或 Sensu(太古店 ) 單一淨額消費滿 $400，可享全單 8折優惠 。

具體優惠詳情以店鋪條款為準。