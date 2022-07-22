【交通意外】林志穎駕Tesla撞橋墩　 與兒子同車滿臉鮮血急送醫

▲ 希望佢平安無事！

台灣「不老男神」林志穎今日（7月22日）在台灣桃園市駕車時發生嚴重車禍，他的白色座駕Tesla失控紫裝橋墩起火，車頭幾乎全部陷入火海。

據知當時有目擊民眾指，當時車內有一對父子，父親傷勢嚴重，一度卡在車內，慶幸獲現場民眾救助脫困。

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手臂脫臼

不過據現場目擊者表示，林志穎除有明顯外傷外，也有手臂脫臼的情形，目前已送往醫院治理，而同車的兒子則只受到驚嚇，未有受傷。

另外，有消息指，警方已初步確認傷者身分的確是林志穎，指他被拖出時滿臉鮮血，但詳細傷況及事故原因等亦需待進一步調查。及後，林志穎的家人表示，林志穎目前人在林口長庚醫院，傷勢應該沒大礙，家人正趕往醫院了解。

林志穎受傷的消息傳出後，讓粉絲驚訝不已，紛紛湧入粉絲團「拜託沒事」、「等你報平安！」

其實過往曾參加賽車手的他表示熱愛速度感，自己過往曾因賽車時翻車或撞車，造成腳掌的粉碎性骨折、頸部的3、4、5節移位、腰椎骨折，渾身傷痕累累，連醫生都建議他「不要再開了」。

至於林志穎的經紀人則表示：「謝謝各位關心，林志穎父子目前在醫院觀察中，有進一步消息會再回覆。」

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