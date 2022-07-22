【減肥大作戰】38款茶樓點心熱量大全　營養師教「1包4件」健康飲茶貼士

▲ 38款茶樓點心熱量大全！營養師Miss JC教「1包4件」健康飲茶貼士。

每到週末，不少市民都會和家人到茶樓吃一盅兩件。不過，很多點心實際上暗藏高卡高脂陷阱。香港營養師學會認可營養師 Miss JC，在Instagram發文，整理38款茶樓點心卡路里，並教飲茶時可用「一包四件」原則，便可達到健康飲茶不發胖，即使減肥期間一星期飲一至兩次茶也不成問題。

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38款茶樓點心卡路里

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「一包四件」原則

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更多飲茶貼士

除了包類和蒸點，JC表示還可以再點一份白灼菜，增加纖維攝取。但要注意避免添加額外醬汁，攝取多餘卡路里。

另外，JC又建議，要減少豉油和喼汁用量。因醬汁雖熱量不高，但鹽份很高，多吃容易導致水腫。還要避免辣椒油，因一茶匙已有45 kcal；如要吃辣，可以改選只有6kcal的辣椒醬。

最後，坊間有指飲茶可以消脂，不容易肥，JC表示這是謬誤，因茶類並沒有去油的作用，消滯功效亦不高。不過，多飲水及茶的確可以增加飽肚感，從而吃少幾件點心。

文章獲營養師JC授權轉載。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebook、IG及網站。

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責任編輯：張沛