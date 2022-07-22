【昔日DJ】蘭茜藝術家形象吸引廣告商邀復出　首開腔回應嫁富豪傳聞

▲ 蘭茜復出拍廣告。

蘭茜（簡詠嫻）於2006年淡出娛圈重返校園，近年她再度活躍幕前，除在今年3月重現螢光幕客串演出劇集ViuTV劇集《940920》，更獲志偉邀請擔任TVB高層。

近日，蘭茜再有新搞作，為護髮用品拍攝廣告。早年曾傳她淡出後嫁富商，過著闊太生活，蘭茜今次強調自己未結婚，澄清依然單身：「一個人精彩生活，我覺得非常之享受！」

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蘭茜復出拍廣告

蘭茜獲是次拍攝有關頭髮再生精華及活髮洗髮露的產品廣告，久休復出的蘭茜在廣告中蘭茜一身飄逸白色長裙，更展現她對書法與茶道的興緻和手藝。

對於復出拍廣告，蘭茜直言心情難免緊張，但看見團隊的專業，令她很快已適應鏡頭：「初頭會有啲緊張，但係原來埋返位又覺得OK喎！呢個團隊每一個人都好專業，好放心，所以我一埋位，咦，嗰種感覺返番嚟！團隊俾我個感覺係好認真。由籌備到正式拍攝開心又放心！」

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轉當藝術家嘗試不同人生

去年蘭茜於文化中心舉行個人書畫展，從前的DJ已蛻變成才女。

她說經歷了人生不同的階段：「其實都係每一個人成長嘅經歷，又唔係話刻意我要做啲乜嘢，我諗活到一把年紀嘅時候，你就會隨心而發，你希望可以喺人生入面，成就一啲你追求嘅嘢，我依家做緊嘅嘢，係我自己喜歡的！」

不少人大讚蘭茜比前靚了，她笑說牙醫應記一功：「以前嘅我，其實都係我，不過當時年紀輕又鍾意玩，係嗰陣時用嗰個方法去表述自己；今日的我選擇另一種對話嘅方式，可能用文字用畫作，用書法同大家溝通，可能這樣大家比較有新鮮感！」

首度開腔回應秘婚傳聞

離開電台淡出娛樂圈，蘭茜作風比前低調，連感情事亦然，有指她淡出後下嫁富商Johnny Cheung，婚後過著少奶奶生活，夫婦居於樂活道三層高豪宅。

那天蘭茜首度開腔回應傳聞，「多謝大家對我祝福，其實我係未結過婚嘅！一個人精彩生活，我覺得非常之享受！」面對傳言，何解多年不作回應，蘭茜說道，「不是事實的，我覺得唔需要回應！」

▲ 於3月播映的ViuTV劇集《940920》，客串一角。

不斷自我增值

好學的蘭茜努力增值自己。早在2008年，蘭茜已取得中文大學人類學碩士學位，及後在2015年取得香港大學輔導課程碩士學位。

另外，她曾於一間古董舖做sales consultant。當中除古董，她接觸到好多畫，瓷器，銀器與傢俬等，每件傢俬可能有百幾年歷史。

她說：「我喺嗰個工作環境學到好多嘢，尤其對於美感嘅訓練，我覺得都好重要；當時我嘅老闆係一位外國人，佢教咗我好多嘢，仲有一位香港本地、做咗呢一個行業好多年嘅專業人士，教我點樣去睇一啲舊物古董，同事之間亦師亦友，非常融洽。」

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一個人的精彩

報讀輔導課程，更令蘭茜有所轉變：「以前做節目，好多時要不停咁講嘢，我通過呢一個輔導科目，我學識咗聆聽！」

曾遊走商台和新城的蘭茜，原來今次的復出廣告，也是由當年新城同事林柏希所穿針引線而成。拍攝廣告當日，William非常細心和蘭茜研究打點。

問及是否準備正式全面復出？蘭茜坦言：「如果有咁嘅機會，一定會努力！我自己都想喺文化藝術方面發展，有機會做呢類型的節目主持，或者同大家一同分享成長路途的苦與樂，互相勉勵更是美事！」對愛情又有否準備？「我覺得一個人的精彩，活出更優秀的自己最重要。」

▲ 20年前的蘭茜仍一臉青澀。（instagram圖片）

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重返校園進修

曾是90年代當紅DJ的蘭茜，當年憑著於TVB《獎門人》以一排哨牙刨西瓜的絕技令人印象深刻，及至2006年蘭茜轉行任公關工作。

之後，蘭茜重返校園，本身已擁有英文系學士學位的她於香港中文大學人類學系深造，2008年更取得碩士學位，絕對稱得上是才女。

另外，蘭茜對書法、字畫有興趣，苦心鑽研近廿年，其作品曾參與多個展覽，當中包括中國內地、香港、澳門書畫聯展，去年11月更舉行首個個人畫展。蘭茜更加入了香港國際書畫家協會，以及成為香港婦女文化藝術協會執委。