【週末好去處】6大室內外活動假日必去之選　　攀石場體驗買一送一＋低至每位$310包船派對

▲ TOPick介紹6個活動讓大家度過快樂週末。（圖片由品牌提供）

夏日炎炎，TOPick為大家搜羅一系列假日活動，不論是室外還是室內，大家都可以計劃週末行程，包括水上活動，攀石洞活動，工作坊，以及不同市集，讓大家的假日可以過得充實！

最新影片

1. JUST CLIMB 攀石場

▲ JUST CLIMB 攀石場。（圖片由品牌提供）

JUST CLIMB 室內攀石場自2011年成立，設全港最多分店，由前全國攀石冠軍何善揮創立，讓不同年齡人仕都能體會攀石樂趣。現時推出攀石場體驗買一送一，成人新手抱石班低至 HK$199/位，小朋友試堂低至 HK$140/位，多間分店包括新蒲崗、屯門及石門、太古新店，石門分店設全新發光攀石牆。

新手抱石班課堂內容： 攀石熱身運動、安全指引及下跌技巧、如何正確使用攀石鞋、抱石玩法及 基本技巧、於 JUST CLIMB 尋找 V0-V7 攀爬線路

課程費用已包括：一張課後使用的全日任玩通行証、攀石鞋租借、 50分鐘專業導師指導。

Try Climb 小朋友試堂課堂內容： 頂繩課程、全程專業導師指導、精心編制的課程內容，加上有趣的攀石遊戲。

課程費用已包括：50分鐘專業導師指導、攀石裝備租借。

優惠詳情：優惠期（預訂期）：2022年7月23日22:00至8月2日23:59

可選擇日期：即日至2022年9月30日（90日換領期）

詳情請按此查詢。

2. 利園兒童學院Xplore夏季課程

▲ 利園兒童學院Xplore課程。（圖片由品牌提供）

利園兒童學院Xplore為小朋友們提供多元及具創意的課程，包括體育、環保、藝術及烹飪等課堂，現有及新加入的Xplore付費會員凡於7月24日或之前報名夏季課程，均可享有港幣100元一次性折扣。各位家長萬勿錯過!

夏季課程將於7月30日開始，課程包括：雪糕車手作玩具親子班、森林蛋糕製作及夏日海灘蛋糕製作、迷你生態缸工作坊及菇菌苔蘚植物瓶工作坊、3D打印工作坊、小小魔術師、「迷你滑板」課程 (初階及中班) 及 迷你花式跳繩。

有關報名詳情和更多課程資料請按此查詢。

3. 西貢8小時包船派對

▲ 出海包船派對。（圖片由品牌提供）

想濕身玩盡消暑水上活動？飛揚遊推出【西貢8小時包船派對】，低至$310/位，你8小時內任玩多達9款刺激水上活動！參加者可任意嘗試巨型滑梯、攀爬島、水池浮床、大浮氈、搖搖板、陀螺、滑水水快艇、Wakeboard、香蕉船、高速飛船、直立板SUP、獨木舟等設施，船上還有麻雀、啤牌、骰盅等玩樂設備，動靜皆宜。

船家會為大家即席準備8餸家常美食，餐單包括：鮮甜蟹粥、蒜蓉粉絲煮蜆、鹵水雞中翼、咖哩雜丸、菠蘿腸仔串、醬油煮雜菜等，船上還提供無限量任添的冰塊。

套票介紹

低至$7,380包遊艇玩足8小時

超過5款水上活動任玩

價格包括船上即煮美味午餐

訂購連結請按此查詢。

4. 《Look夏．Look夏．遊利園》

▲ 利園週末工作坊。（圖片由品牌提供）

利園協會由7月9日至8月7日，一連5個周末，呈獻「Look夏．Look夏．遊利園」仲夏社區節目，聯同利園社區商戶，帶來一連串的活動及節目，包括：蓮霧樹社區導賞團、蓮霧果醬工作坊、社區創意手作坊、城市Art Jamming及週末街頭市集等。手作坊包括馬賽克燭台工作坊、簡易酒精搓手液皮套工作坊、再造口金包工作坊、天然唇膏工作坊、薑黃染工作坊、泡泡球工作坊、童心有「畫」兒 - 水彩繪本創作工作坊。

7月24、31日連續兩個星期日，銅鑼灣利園一期舉行社區 Art Co-Jamming，參加者可以與本地藝術家於社區Art Co-Jamming，創作屬於他們的社區畫作。

8月6-7日銅鑼灣利園一期地面私家路舉行「𝗟𝗢𝗢𝗞夏・𝗟𝗢𝗢𝗞夏・遊市集」，街頭市集將雲集不同攤檔，你漫遊20多個特色選物店，加上其他街頭活動，讓大家於利園區，過一個快樂的週末。

詳情請按此查詢。

5.利奧坊「尋找快樂因子」藝術裝置及周末市集

▲ 利奧坊「尋找快樂因子」週末市集。（圖片由品牌提供）

今個夏天，利奧坊由即日起至8月31日呈獻「尋找快樂因子」，邀得本地人氣插畫師Messy Desk將經典紅A品牌的招牌產品，打造成巨型亮麗的燈罩及漏斗櫈，並注入AR 互動元素 。為市民帶來更多開心體驗，商場將在活動期間的周末 (7月30、31日、8月6、7日) 舉行「傳統x新造」尋找快樂因子市集。場內設有約30個本地品牌的攤位，當中包括多個本土傳統工藝融入破格元素的新品。

巨型的燈罩及漏斗櫈打卡裝置矗立在商場地下，燈罩直徑3米、高2米，打卡一流。除可與兩大裝置打卡外，市民只需用智能電話掃描場內的二維碼（QR code），便可即時走入畫作中，與隱藏在內的主角人物拍照。

「尋找快樂因子」互動裝置

日期︰即日至8月31日

地點︰大角咀利得街11號利奧坊地下

時間︰中午12時至晚上8時

市集設有約30個本地品牌，更將舊物或傳統設計重新包裝。推介的產品：紅Ａ塑膠品牌的經典及生活時尚產品、活字印刷工藝的紙製作品、環保玻璃擺設、嶄新口味蝦子麵等等，不但可緬懷舊有設計的集體回憶，亦可體驗創新元素的心思。此外，人像攝影獲獎達人「千紅」將會在場內舉辦期間限定攝影班，分享人像拍攝的技巧，以及教導製作回收改造的針孔相機。

在市集舉行期間，利奧坊將推出連串限時優惠，憑完成指定程序，即有機會換領Messy Desk設計的慈善限量禮品、商場的禮品、市集現金券及商戶優惠券等等。

「傳統x新造」「尋找快樂因子」週末市集

日期： 2022 年7月30、31日與8月6、7日

地點：大角咀利得街11號利奧坊1樓

時間：中午12時至晚上8時

設有約30檔精選本地品牌特色攤位，當中包括本地傳統工藝配以新造元素潮物

詳情請按此查詢。

6. 《透「森」涼果凍蠟工作坊》

▲ 透「森」涼果凍蠟工作坊。（圖片由品牌提供）

在香港仔中心，大家可以近距離同「森林家族」成員影相，7大復古英倫經典打卡熱點，體驗英倫特色風情，憑消費滿指定金額亦可參加工作坊，製作獨一無二的森林家族果凍蠟，完成作品後即場帶回家。

日期：2022年8月13日至28日（逢星期六及日）

地點：香港仔中心2期2樓

工作坊入場券換領時間：1pm-4:30pm

工作坊時間：2pm / 3:15pm / 4:30pm (每節約60分鐘)

每節名額：10名

換領方法：凡於香港仔中心任何商舖以電子貨幣消費滿HK$300或以上，憑最多兩間不同商舖之即日有效機印發票連同對應之電子貨幣付款存根，即可換領工作坊券入場券乙張，製作獨一無二的森林家族果凍蠟！

詳情請按此查詢。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文