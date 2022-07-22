【工人哀歌】地盤打散工籌兒子大學學費　好爸爸酷熱天氣工作9小時中暑亡

▲ 好爸爸酷熱天氣下工作，不幸中暑亡。

不少家庭都是由爸爸擔當經濟支柱，他們辛苦賺錢只為讓家人的生活過得更好。內地一名好爸爸為了籌措兒子的大學學費，到地盤打散工，可是近日天氣酷熱，他工作9小時後，不幸中暑身亡，家人悲痛不已。

綜合內地傳媒報道，本月5日在陝西省西安市，56歲的地盤工王建祿收工回家時，因熱射病暈倒在路上，熱射病是最嚴重的一種重症中暑。王建祿被送往醫院搶救，可惜翌日仍告不治。

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遭欠薪轉而打散工養家

王建祿的女兒向當地傳媒透露，爸爸是家中經濟支柱，原本有一份長工，在固定的建築地盤工作，但去年卻遭拖欠薪金。他為了維持家計，只好到其他地盤打散工，得悉散工當天就能出糧，他就去了。加上兒子今年考完高考，即將入讀大學，他想多賺一點錢，以便繳付兒子的大學學費及相關開支。

▲ 爸爸為籌兒子大學學費而到地盤打散工，卻在收工回家路上出事。（微博圖片）

出事那天氣溫高達35度，王建祿在高溫下工作了9個小時，引發熱射病。女兒翻看爸爸手提電話的通話記錄，致電最後給爸爸來電的人，對方指當時想找王建祿第二天開工，但在電話中已發現他口齒不清。

家庭經濟陷入困境

父親驟逝為家庭帶來悲痛，女兒指爸爸在醫院搶救、辦喪事等費用都是向親戚借來， 而媽媽痛失丈夫有好幾天不吃東西，也哭暈了幾次，弟弟考慮到家庭環境，或放棄升讀大學。他原在2015年就考上了大學，為了分擔家庭經濟壓力，最終選擇投身社會沒讀大學，今年再考高考，能升上大學卻又遇上父親遭遇不測。

王建祿的女兒已有自己的家庭，孩子未夠1歲，經濟未如理想，亦未能幫助娘家太多。她慨嘆弟弟好不容易再讀書，爸爸卻不幸身亡，「我們一家人都很努力地想把生活過好，為什麼命運卻總是百般刁難？」。

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責任編輯︰王明芳