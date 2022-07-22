【美食速遞】鐵板居酒屋Hungry Monkey登陸荃灣　平民價嘆創新鐵板料理+特色雞尾酒

▲ Hungry Monkey海之戀店主打創意御好燒、即叫即製鐵板美食、風味酒肴、雞尾酒及特飲。(圖片由品牌提供)

銅鑼灣人氣居酒屋《Hungry Monkey》，最近再下一城，全新分店於7月正式登陸荃灣海之戀商場，主打創意鐵板料理及風味酒肴及名物御好燒。同時推出一系列新店限定雞尾酒及特飲。

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東京新宿夜街風

▲ 門面以木色為主調，配合店內外搶眼的螢光招牌及玩味的猿人圖案，氣氛十足。(圖片由品牌提供)

門面以木色為主調，配合店內外搶眼的螢光招牌及玩味的猿人圖案。店內設有一列長長的特色吧枱，一端是調酒區，另一端是鐵板區，大家可近距離欣賞調酒師及廚師的手藝，彷如置身日本東京新宿夜街的居酒屋。

店內亦設一間落地玻璃的廂房，中央放有一張發光的beer pong table，可以大玩特玩多款刺激好玩的beer pong遊戲。

美食推介

明太子御好燒 $178

▲ 明太子御好燒 (前) $178，港島燒 (後) $128。(圖片由品牌提供)

採用日本明太子製成的秘製醬汁拌上芝士及其他配料，在鐵板上慢慢融為一體，散出陣陣香味 。

港島燒 $128

餐廳獨創的港式鐵板燒，材料選用別具香港特色的食材，如叉燒、臘腸、莞茜、蝦米、肉鬆等，將港日兩地的味道混為一燒。

(每款御好燒上桌後，可隨個人喜好，添加紫菜碎及紅薑絲)

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唐揚南國鳳尾 (海之戀店限定) $78

選用來自日本沖繩的鳳尾(即雞屁股)，以高溫烹調，把食材的油脂逼出後，表皮香酥又不油膩，風味十足，是一道絕佳的下酒佳餚。

松葉蟹肉甲羅燒 $108

▲ 松葉蟹肉甲羅燒 $108。(圖片由品牌提供)

捨棄蟹殼，用上精緻的橙色蟹蓋型碟，賣相生動可愛，把松葉蟹肉、蟹膏及蟹籽填滿整個蟹蓋，每一口都充斥著香濃的鮮甜味，伴著清新的青瓜片同吃。

辣酒凍風螺 $88

以冷盤形式上桌，花螺肉質結實彈牙，帶有淡淡的海水味，鮮甜味十足。廚師以辣酒輕煮，讓每粒花螺都均勻浸滿辣酒。

清酒煮蜆 $88

用透明玻璃紙包著清酒煮蜆，在鐵板上烹調，再以絲帶打結，賣相精緻又吸睛，慢慢拆開絲帶，清酒香氣四溢，蜆肉粒粒飽滿肉嫩，每口都充滿鮮甜的湯汁。

龍蝦 (海之戀店限定) $488

選用來自澳洲的龍蝦，每隻約重13-14兩，肉量豐滿又鮮美。可選擇以海膽醬燒、芝士燒或香草蒜蓉牛油燒烹調。

豬茜卷 $88

以嫩滑的豬腩肉片包裹著滿滿的芫茜香煎，一口咬下，滿口充斥著豬肉的油香及莞茜的清新鮮香。

日本白粟米 $68

烤得微焦的日本白粟米，帶有香燒的風味，同時又保留粟米清甜爽口的美味。

炒麵飯 $108

炒麵crossover炒飯，創意十足又邪惡的配搭，同步吃著炒得粒粒分明的飯粒及彈牙的麵條。

另外，新店更特設限定鬼馬雞尾酒及特飲，如以紅莓、薄荷葉、檸檬汁、綠茶及蜂蜜所製的「心Up」、 氈酒、燒酎、綠茶及梳打所製的「觀音兵」等。

▲ 雞尾酒 (海之戀店限定):17碎半 ($78)、莓莓你好 ($88)及2黃1猴 ($68)。(上至下)(圖片由品牌提供)

Hungry Monkey (海之戀商場)

地址：荃灣大河道100號海之戀商場3樓3016號舖

電話：9291 6187

營業時間：星期一至日(12:00 -23:00)

付款方法：現金、Visa、Master、銀聯、AlipayHK 支付寶

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責任編緝：張懿慧