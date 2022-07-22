【脂肪肝】A-Lin忽胖忽瘦被揭患脂肪肝　脂肪肝可致肝硬化增患肝癌風險

▲ A-Lin忽胖忽瘦被揭患脂肪肝，脂肪肝可致肝硬化增患肝癌風險。

藝人常因身材問題引起話題。台灣歌手A-Lin近日在演唱會慶功宴上透露，自己因為吃得「太精緻」，導致體檢時被發現患有脂肪肝，在醫生建議下進行戒酒。同時還需要多運動、控制飲食。

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身材忽胖忽瘦

A-Lin的身材常年以來都忽胖忽瘦。她透露，自己最喜歡的食物是珍珠奶茶、鹹酥雞等高熱量食物，不良飲食習慣導致她懷孕時體重一度暴漲至81公斤。之後她下定決心減肥，主要控制飲食，加以運動進行輔助，體重減至49公斤。可惜沒多久，A-Lin便又再復胖至65公斤。

體重上升致身體不適

體重上升也為A-Lin帶來身體不適。例如她曾試過半夜心臟不適、呼吸困難。另外還有經期不順的問題，體脂指數甚至達到39。種種健康問題令A-Lin再進行減肥，3個月内成功瘦下10公斤。但復胖現象持續，她仍無法長期穩定維持在正常體重。

多有藝人患脂肪肝

不僅是A-Lin，在香港娛樂圈中，也有不少藝人曾患脂肪肝。包括一向身型標準的張敬軒（軒仔）及太極樂隊主音及結他手鄧建明（Joey Tang），都曾表示自己患上脂肪肝。

腸胃及肝臟專科醫生姚志謙曾受訪表示，脂肪肝成因是身體積聚過多卡路里。除了身體皮下脂肪會積聚卡路里外，還會在內臟如肝臟位置積聚，主要由肥胖（包括中央肥胖）、血脂膽固醇高、糖尿病等問題引致。而脂肪肝會誘發肝臟發炎，導致肝硬化，增加患肝癌的風險。再若肝酵素指數高，又發現有脂肪肝，情況被稱為脂肪肝炎，將來較大機會有肝硬化、肝癌。

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控制飲食是治療關鍵

姚醫生表示，控制體重非常重要。至少減5至7%體重，不論對肝臟脂肪量或肝臟發炎，都會帶來改善。而根據本港衛生署資料，過量飲酒是導致脂肪肝的主要原因之一。高糖高脂飲食習慣，也易增患脂肪肝風險。

腸胃及肝臟科專科醫生吳昊曾稱，患者應盡量少吃高熱量、高升糖指數的食物，例如：

糖分高的汽水及紙包飲品，例如：高糖果汁

甜品，例如：蛋糕

精煉的碳水化合物，如白粥、白飯

高油脂的煎炸食物，例如：煎炸糕點、月餅

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責任編輯：羅嘉欣