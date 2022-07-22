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【遺愛人間】單親媽打兩份工養大3子女　動脈瘤爆破離世捐器官遺愛人間

親子 14:30 2022/07/22

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新加坡一名單親媽媽打兩份工養大3子女，但日前她下班回家後發燒和頭痛，在家昏迷，送入醫院後，兩日宣告不治。其後被證實患有動脈瘤。家人聽從媽媽生前叮囑，捐器官遺愛人間。

據新加坡媒體報道。死者王慧慧今年46歲，生前除了一份全職行政工作外，一星期有三日到酒吧兼職做助手，工作到凌晨1時多才回家。其21歲女兒憶述，母親於7月12日下午5時許回家後發燒不適，自行吃退燒藥。直到凌晨1時多，母親告訴朋友自己頭痛，當時家人已經睡了。直到凌晨3時多，母親感到頸痛，起床敷冰止痛，之後在清晨5時多出現嘔吐，不久就暈倒了。柯昱伶指她即場為母親進行急救，直到送上救護車後都沒有甦醒，於7月15日在醫院去世，離世後被證實患有動脈瘤。

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死者 女兒稱，家中有比自己大兩歲的哥哥和一名攣生妹妹，父母自他們出生後就離婚，母親努力工作養大3個孩子，也照顧家中的祖父母。女兒高度讚揚媽媽：「她是一名犧牲自己、關愛家人的好媽媽，從來不會在我們面前埋怨些甚麼。」

她透露，由於母親生前就跟家人說過，去世後把有用的器官捐出來幫助有需要的人。母親離世後，經醫生檢查，捐出了肝臟和2個眼角膜。而女兒都透露母親生前飲食清淡，有空就出外跑步，未曾出現過病徵。

她希望借此提醒大家，若懷疑有血管毛病，應盡早求醫，受訪醫生指，動脈瘤是血管壁不正常的隆起或鼓脹，一旦破裂就會內出血而引起死亡。全球有約5%天生就有動脈瘤，但多數時候體積都較小。只有一小部分的動脈瘤會大到爆裂，爆裂後3分1人或會死亡，另3分1人會癱瘓，最後3分1則完全康復，但人體內若有動脈瘤，只能進行腦部掃瞄後察覺。

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責任編輯︰王明芳

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