【靚太安樂窩】懶人廚房必備Comfee’廚具系列　一機多用極速炮製美食【附有獎遊戲詳情】

▲ Comfee’ 一系列多功能廚具，滿足不同需要的用家。

廚房空間有限，想慳位及縮短烹調時間的話，一機多用的小廚具就可助你烹調時更事半功倍。今集《靚太安樂窩》為大家推介Comfee’ 一系列顏色鮮艷且操作簡單的廚具，不論是製作炸物、打邊爐或整蛋糕，甚至BB副食等都沒有難度！

▲ Comfee’ 廚具系列。(黃昕桐攝)

多功能料理鍋

▲ 多功能料理鍋具。(黃昕桐攝)

五合一料理鍋具備5大煮食功能:煎、烤、煮、蒸及燉。另外，4段火力調較，分別是小火、中火、大火及保溫，適合煮太陽蛋、韓式烤肉、海鮮大雜燴、關東煮及火鍋。加上設備電源顯示燈及配備特大易潔煎煮鍋，就更靈活使用和方便清洗。

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氣炸鍋

▲ 氣炸鍋。(黃昕桐攝)

健康無油氣炸鍋設有3公升特大容量去炮製大份量食物，而機頂更顯示8類食物的烹調時間和溫度建議，再配合溫度(80℃至 200℃)及時間(0-60分鐘)扭轉按鈕，輕鬆炮製不同佳餚。

而且採用熱空氣對流技術，零油都可炸出酥脆可口的油炸食品。

另外，隨機附送水盒，可在氣炸時加水氣炸，令食物口感更外脆內嫩。

微波爐

▲ 微波爐。(黃昕桐攝)

20公升特大容量設計，加上800瓦火力，即使4人份量的10寸薄餅都可輕鬆炮製。

設有5段微波火力及8款自動烹調食譜，最快只需30秒即可極速加熱食物和飲品。

另外，設有復位功能，當將水杯放進爐內，完成程序時打開爐門，水杯就會停留在原本位置及方向，方便取回。

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迷你電煮鍋

▲ 迷你電煮鍋。(黃昕桐攝)

容量達1.2公升，足夠應付二人火鍋份量，更配備蒸籠作蒸煮包點之用。

電煮鍋採用食品級304不銹鋼內鍋，具無塗層、不掉漆、耐酸鹼及不生鏽的特性，安心食用又易潔。而且設有兩段火力調節-300瓦及600瓦，靈活精準控制溫度。

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三文治機

▲ 三文治機。(黃昕桐攝)

設置0 - 10分鐘及長通模式調校烹飪時間，內置電源顯示燈提示及自動斷電功能，安全下廚。

另外，配備防黏易潔的三文治盤及七巧板盤，既可靈活製作不同形狀的美食，又方便清洗。

電動絞肉機

▲ 電動絞肉機。(黃昕桐攝)

設有可拆式雙層4刀片，就可既均勻又快速地絞碎食物，如: 絞肉、蒜蓉及蕃茄碎等。

加上內置兩段速度轉速選擇，依照不同需求選擇轉速，做出所需攪拌效果。底部設防滑膠墊，減少玻璃碗與枱面的摩擦力，防止滑動及打翻。

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手提攪拌棒

▲ 手提攪拌棒。(黃昕桐攝)

一機配備多款配件，包括打蛋器、攪拌棒、500ml切碎器及600ml攪拌量杯。

耐用的不鏽鋼刀片加上400瓦馬力高速運轉，即使帶皮或帶核等較硬的食材，都可在短時間內快速處理完成攪拌，炮製出綿密細膩口感，輕鬆處理食材製作濃湯、果汁及醬汁等多款美食。

手提式打蛋器

▲ 手提式打蛋器。(黃昕桐攝)

站立式設計，方便在攪拌過程中隨時加入食材及放下機器，保持廚房整潔。

5段攪拌速度控制，由第一度的低速混合、第三度的中速混合至第五度快速打發，自由控制速度，打出完美口感。

另外，配備堅固耐用的不銹鋼球狀打蛋棒，可輕鬆均勻處理較大及堅硬的食材，節省下廚時間及力氣。

了解更多:官網 / Instagram / Facebook

零售點: Citistore, HKTV Mall, LOG-ON

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責任編緝：張懿慧