【書展2022】了解孩子閱讀階段發展軌跡　由伴讀建立獨立閱讀能力

誰不想自己的孩子愛閱讀,能主動尋找喜愛讀物,安坐一旁細享閱讀帶來的各種驚喜、愉悅和滿足,讓書本成為他們往後人生的好旅伴!如何培養孩子的閱讀興趣,甚至獨立閱讀的能力,便成為眾多家長關心的重要課題。



要建立孩子獨立閱讀的能力,首先要了解孩子能獨立閱讀前,先要經驗不同的閱讀模式,循序漸進建立語文知識、理解力及學習閱讀策略等,才能培養到閱讀興趣和建立獨立閱讀的動力和能力。簡單來說,閱讀模式約可分四類:先後為朗讀(Read aloud)、共讀(Shared reading)、引導性閱讀(Guided reading)及獨立閱讀(Independent reading),在成人的協助下,孩子一般會隨年齡及能力的遞增,由前一個模式 / 階段慢慢過渡至下一個。

寶寶數月大,家長已可開展朗讀活動,由於孩子年紀尚小,家長通常較單向地跟他們一邊看書一邊講故事,當中可以是簡單地看圖說故事(Picture reading),又或一字一句朗讀內文(Read aloud the texts)。此階段孩子主要作為聆聽者,大量吸收字詞、對話,建立語音覺識。



大約到孩子一歲半或能安坐較長時間時,家長便可嘗試與孩子進行共讀,主要目的是讓在前階段接收了大量口語的孩子,明白到文字符號,可與字詞發音相聯,並表達意義。共讀有多種方法和形式:家長可用手指逐一指讀文字,又或自己讀一句句子,鼓勵孩子跟讀(Echo reading);或用語音技巧示範拼讀簡單字詞;若家長擔心自己的英語發音不正宗或準確,可考慮使用坊間可配搭故事書使用的點讀筆輔助;口語填充是另一個頗有趣的共讀方式,當孩子熟悉故事後,家長選取文中一些句子,先讀大半句,再稍作停頓,讓孩子接讀字詞。我個人便很喜歡事前用便利紙條蓋著重點學習字詞,讓孩子接讀後,自行揭開紙條對答案,掀開的紙條也可作為簡單的計分方法,讓孩子計算「每局遊戲」的得分。

引導性閱讀是孩子過渡至獨立閱讀的舖墊階段,主要讓孩子由能見字讀音和閱讀較流暢的共讀階段,慢慢轉移更多注意力去理解和思考內文。在校老師往往亦會集中教授孩子不同的閱讀策略,以建立這些能力。作為家長,當然未必能如老師般細緻和有系統地去做,但也可在家適度支援。

對話式閱讀(Dialogue reading)是近年較常聽到的適用方法:在與孩子閱讀時,適度提出問題,引導孩子理解情節、事情的前因後果、與生活經驗如何聯繫及思考解決問題的方法等,並鼓勵孩子多表達感受和想法。但要留意過多的提問和互動,有機會打亂了閱讀的流暢,分散了孩子理解原文的集中力,因此得做到適時適量,而唯一方法只能多練習,再三調節。這裡不妨介紹一個稱為CROWD的方法,家長可參考其中建議跟孩子作對話式閱讀:

Completion︰邀請孩子接續句子

Recall︰引導孩子回想故事情節

Open-ended question︰開放式問題引領高階思考

Wh-question: 簡單理解題(Where? When? Who? What? Why? How?)

Distancing question︰引導孩子連結生活經驗



當孩子在前三個階段建立了閱讀的自信和良好的語文能力,進行獨立閱讀便自然更順利。而協助孩子慢慢過渡每個閱讀階段,強化獨立閱讀能力和提供廣乏閱讀的閱讀階梯系列(Graded readers)是其中一個好選擇。優質的閱讀階梯讀物,均由教育專家編寫,按孩子的年紀和語文能力,嚴選字詞和句式編成故事,讓孩子閱讀有趣的故事時,慢慢豐富詞彙量和吸收語文知識。

了解了孩子每個閱讀階段的發展軌跡、當中著重的目的和支援方法,往後家長在選書和幫助孩子建立閱讀興趣和能力時,相信會更得心應手。

