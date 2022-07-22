【公務員加薪】立法會財委會通過公務員劃一加薪2.5%　每年涉款68億元

▲ 立法會財委會通過公務員劃一加薪2.5%

立法會財務委員會今日通過，高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員2022至23年度薪酬劃一上調2.5%，生效日期追溯至2022年4月1日。公務員事務局局長楊何蓓茵指，政府可最快於8月底向全體公務員出新糧及追補薪金，並隨即向資助機構安排發放經調整的資助金額，有關項目總共財政影響為68億元。

楊何蓓茵表示，今年薪酬趨勢調查背景及經濟情況特別，時間涵蓋2021年4月至今年3月31日，首10個月經濟向好，惟受第五波疫情影響，及後本港經濟急轉直下，調查結果未能完全反映。

她說，當局會汲取教訓，日後調查不只考慮「淨指標」，亦會留意整個經濟狀況及就業市場，發放調查結果時，亦會同時公布本港經濟狀況及生活費用的變動等可量化的指標，讓公眾可以了解得更為全面。

楊何蓓茵又提及，同意公務員管理制度不斷檢討，令做得好的公務員有一定獎勵；並有效處理得表現欠佳的公務員，當局亦會檢視現時獎懲制度，做好公務員管理改善的工作。

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記者：陳葆琳