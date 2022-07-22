【新冠肺炎】多名國泰航空員工本月初出席私人宴會後染疫　國泰強調無違規

▲ 多名國泰航空員工本月初出席私人宴會後染疫。（資料圖片）

本港昨日確診個案錄得逾4000宗，據了解有國泰航空員工在本月初出席私人宴會後，相繼有數名員工確診新冠肺炎。國泰航空在回覆TOPick時亦承認有關事件，惟未有清楚列明參與私人宴會的人數及確診人數，又強調有關人士已遵從政府的防疫措施和公司的指引，並沒有任何違規行為。

據了解，有多名國泰航空員工在本月初曾出席一個私人宴會，其後有多人先後確診新冠肺炎。國泰航空今日（22日）回覆TOPick時，承認有部分員工在7月5日參加了同一個私人宴會，其中一名員工在7月8日對新冠肺炎檢測呈陽性，其後數天有數名員工相繼確診。回覆中提到，相關人士當日均有遵守社交距離規定，在參加活動前進行快速抗原測試、使用「安心出行」程式及疫苗通行證，而確診人士亦在指定時限內上報公司管理層、集團醫療部門及呈報衞生署衞生防護中心，並已被安排居家或在檢疫設施接受隔離。

國泰表示經內部調查後，確認相關員工已遵從政府的防疫措施和公司的指引，並沒有任何違規行為；另指除已獲醫學豁免的員工外，所有員工均已接種三劑疫苗，而相關部門的管理層會定期更新整體同事的確診概況，而員工若感不適或懷疑有感染風險，可選擇在家工作。

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記者：郭詩詩