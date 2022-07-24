【土撥鼠之日】吳林峰新作以時間循環為題　從未後悔放棄友情投入創作路

唱作人吳林峰過去三年為香港樂壇帶來許多耳熟能詳的作品，繼年初推出的個人作品《我也難過的》後，上月推出了風格迥異的新作《土撥鼠之日》。

單聽名字完全摸不著頭腦，作詞人黃偉文（Wyman）原來取材自「Time Loop」電影的始祖、1993年推出的《偷天情緣》（Groundhog Day）的直譯，歌曲成功達到創作人的期望，成功勾起聽眾對它的好奇心。

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吳林峰預告將會推出個人EP，而《土撥鼠之日》就是這個計劃中的第一首作品。

創作時他希望憑此歌作全新嘗試，寫一首極具外國感覺的歌曲：「編曲兼監製Carl叔叔（王雙駿）聽到Demo的風格後，覺得要找Wyman來填詞，本來我打算以友情為題，但Wyman覺得寫過太多次。那日回家後我在看劇集《俄羅斯娃娃：派對迴旋》（Russian Doll），突然有種莫名的聯繫，覺得新歌應該以Time Loop為主題。」

▲ （陳慧安攝）

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創作過程特別興奮

剛好吳林峰、Carl叔叔和Wyman三位創作者都是Time Loop電影的愛好者，於是便決定以此為出發點，在旋律上為了營造出重覆、循環的感覺。

吳林峰大擔挑戰新式手法：「以同一旋律但換上高八度、低八度的方法去唱，希望擺脫重覆造成的冗長、迷失感覺。本來寫好了八個主歌加一個副歌，後來決定再多加一個Verse（主歌），然後想到一個好型的解讀、第十個就是現在！」

創作人講到自己作品的塑造過程總是特別興奮，吳林峰亦直言是次創作重點只為了「爽」：「在我而言覺得今次好好玩、玩得好爽，對我來說今次無特別去在乎聽眾的感受、是否太艱深，但出來的反應很好，甚至有人會去解構歌詞和編曲，而最想做到的是歌曲和MV給大家像看了一套電影段完整。」

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對Time Loop的理解

相信大家都總看過至少一部Time Loop的作品，面對著每天重覆發生一樣的情況，到底是消極無奈要無限輪迴，還是鼓舞人心可以一再體驗和改變，全都在於當事人的想法。

在吳林峰而言，他形容Time Loop有如遊戲中的「Bug」（程式錯誤）：「時間不停重來但人不會，只會累積經驗值，可以在別人還未『升呢』的情況下，令自己早已超越他人。」

▲ （陳慧安攝）

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吳林峰續謂：「對我來說這個Bug會令你有兩種心態產生，第一是你會很投入這件事、好享受，會有擁有無限時間的錯覺，想去不斷嘗試，例如未試過打劫就去試試、未試過全日食蛋糕就狂食；第二種會是害怕，你有未來想做的事，但卻困在同一個時間裡離不開，每一次重來都會想找方法去突破。」

生活就是來回家裡和工作室的吳林峰自認也活在循環之中：「每日重覆來回，當我去寫一些特別主題的歌，就像在用特別的想法去應對這個loop。」

▲ （陳慧安攝）

吳林峰指，其實對大眾來說疫情也是個循環：「每一波都有些新的方法去適應和突破，這是好勁的。」

他舉例如疫情初期無現場演出只好改網上直播：「接著出現另一波疫情又再想新的方法解決，感覺非常鼓舞人心。在每個loop當中作不同的選擇、得出不同的結果，那就是經驗與成長。我寫歌時心態是向這個方向想的，不算是正面，只是我不服輸，覺得『Loop之嘛，使乜驚呀』。」

回到過去

講到人生中最不想面對的「Time Loop」，吳林峰毫不猶豫就指是高中準備考DSE的那段時間，比同齡朋友更早找到方向、目標要考進香港演藝學院的他，當時拒絕所有校內外的活動，只想把所有時間和精力全放到學業和創作上。

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希望更成熟

吳林峰謂：「當時我很決絕，推掉所有聚會，憎恨世上所有人的面口，覺得沒有人會明白，這樣努力、再加上我的名字，定會被人加倍地取笑。自己排斥了所有人，同樣地外界亦因為我的性格排斥了我，那段時間我很不開心，但亦認同有那段時間才有現在的我，所以覺得如果真的有time loop這回事，上天應該會給我回到這個時候，想我去改變這件事。」

雖然有機會回去的話，吳林峰還是會堅持當時的做法。

但他希望能以成熟的態度去面對和處理：「回想那時對朋友確實有內疚，而且我一定說過傷害到他們的說話，如果能夠回去會想逐一跟他們道歉。」

長大後，大家都明白對方當時的想法：「他們後來有來看穿我的表演，亦有談過之前的事，他們明白我只是更早找到自己的方向，所以挺佩服我會這樣做，現在已經不會再有隔膜了。」

▲ （陳慧安攝）

父子情

吳林峰可算是個灑脫的人：「我會對過去發生的事有內疚，但不會想去改變它，因為那是構成今天的我的部份。」

但每個人都總有軟肋，他坦言如果可以回到過去改變的，一定是跟爸爸之間的關係。吳爸爸是典型的大男人，在他小學時期二人發生爭執，差點打起上來，自此二人關係急轉直下。

他回憶說：「我們之間有太多事情累積，那次是觸發點，當時心中立定決心絕不跟他拿一毫子、說一句話，那件事之後直到畢業後都沒有跟他說過話。到後來修讀社工讀到有關家庭治療，想嘗試下開口難不難、他會否理我，當時由一句『早晨』開始，到現在我搬離家裡一年，大家關係有變得更加好。」

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「相見好、同住難」能夠應用在任何一段關係，本來跟爸爸二人同住村屋的吳林峰，今年初決定搬出來自立。

在搬出來的第一個晚上，整晚都在擔心獨居的爸爸：「第二晚我就走回去跟他吃飯，兩父子打開心扉聊天。」

當時，兩父子便坐在門外面，吳林峰說：「站著抽煙，我坐著，沒有對望但在說大家心中的想法。我第一句就說『其實我好憎你你知不知道？』他說我知呀，回想整個過程好好笑，但其實他這樣要面的人肯跟我這樣對話，對我來說那條刺已經失去了。」

▲ （陳慧安攝）

他還笑著說爸爸在那天展示了剪報給他看：「某程度上對他是有內疚感的，說實在不知道怎樣才算對他好一點，可能兩個男人不會太肉麻地去表達。他原來有儲我的報紙，但男人性格要面，不能跟兒子說，在我搬出去那天他給我看才知道。」

吳林峰不禁稱：「近幾年發生的事情太突然，完全想不到明日會發生甚麼事，有甚麼想講、想做就先做吧，這幾年令我心態有很大的改變，令我學會感恩、過程比結果重要。」

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記者：陳心怡