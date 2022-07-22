【書展2022】陳美齡親授拉近親子關係竅門　博士媽媽︰要做最貪玩的母親

▲ 陳美齡書展期間推出親子新書。

一直活躍於鏡頭前的陳美齡（Agnes），繼日前推出新歌作為自己的生日禮物之外，亦有出席今年的書展活動，舉行講座分享親子心得。要數陳美齡的「偉績」，定必是3名兒子全都在美國史丹福大學畢業、家庭和諧幸福，家長莫不想討教一番。

陳美齡笑指生仔不用考牌，強調不用跟孩子做朋友，只需要成為「好玩得」的媽媽，一切都是在撞板中摸索學習。

▲ 陳美齡認為育兒是充滿挑戰和樂趣的過程，要用正能量、微笑和幽默感去面對。(黃建輝攝)

書展進行得如火如荼，當中穿插了不少名家講座，今年又有新書《媽媽加油—陳美齡為你解答37個教育難題》推出的陳美齡亦是其一。她作為兒童心理學家，又是美國史丹福大學教育學博士，在講座上除了分享新書內容，更大談育兒親子經驗和相處之道。

堅持一家人吃飯

講起香港人生活忙碌，雙職父母很普遍，在維繫親子關係方面總有種無力感。陳美齡說︰「父母跟小朋友的關係，就像一條水渠，一定要通，不可以塞，即使不常見面也無礙，最重要表達出父母好愛小朋友。」

陳美齡建議父母要堅持一家人一起吃飯，在用餐時交流「日記」，分享每日發生的有趣事，對彼此都有更多了解。她強調千萬不要問「做好功課未」、「考試成績如何」，免得即時熄滅小朋友聊天的興趣，認為「阿媽都唔好玩嘅」，不想再交流。

▲ 陳美齡新書《媽媽加油—陳美齡為你解答37個教育難題》以家長的來信發問為主軸，以自身經驗來解家長疑惑。(黃建輝攝)

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陳美齡笑說當父母後才變得「貪玩」，為的是成為孩子眼中「好玩得」的媽媽。「每次放工坐巴士時，都會想今晚給甚麼驚喜小朋友。可以帶他們出去食雪條、一齊去郊外看星星，或者爸爸還未下班，可以去車站『埋伏』。好多小事的快樂，令他們長大成人後仍記得清清楚楚。」

陪玩感受愛意

她建議家長花心思去表達對小朋友的重視和愛護。「如果跟小朋友相處時間不多，就要想辦法令他們期待父母的出現，如有好玩驚喜的事發生，不能每次都是買蛋糕、禮物，小朋友更期待父母『鬼馬』的一面。」

就如她無事做時，便會帶小朋友去散步，「一人摘一塊葉，在路口就吹塊葉，葉指向哪就走哪，遇到樓梯就玩猜樓梯，最終目的是食雪糕，簡單却充滿幸福感。」

陳美齡直指自己未必是理想的媽媽，但定會盡力去愛護和陪伴小朋友，更認為父母專心跟小朋友玩10分鐘，便大都能減退他們掛念父母一整天的寂寞。

保持好奇心

在玩的過程中，不忘發掘小朋友的好奇心。陳美齡笑說小朋友大約2歲時會變成「每事問」，為何天會藍、火會著、兔仔不叫……五花八門的問題比考試更難答。她強調千萬不能說「等一等，正在煮飯」，最怕小朋友誤以為發問是煩人，令好奇心降低，甚至消失。

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有說發問多的小朋友，學習動機特別高。「如果小朋友對事物失去好奇心，這是父母的責任。每當遇上小朋友發問時，我一定放下手上的事情，記得先要讚賞他問得好。我不懂答案都不重要，可以一齊去找。好奇心可以培養和鼓勵。」

因此就算她正在炒青椒肉絲，也會熄火先專心回答，整道菜毀掉變得難食亦無所謂，保持小朋友好奇心最重要。

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在成長過程，陳美齡強調不要拿小朋友作比較。「每個人都是獨一無二，要學會欣賞不同。可以帶他們到花園去看花，如果只有一種花就不好看，世界都是這樣，小朋友就是其中一朵花，不需要學其他人。有花長得好大朵？其實，大大細細都漂亮，你的存在令整個花園更漂亮。」若真的需要比較來提升競爭動力，她建議以昨天的自己作比較。

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激動時深呼吸

在管教子女方面，總不時遇到激心事，父母都有情緒，陳美齡也不例外。「當我好激動時，就會抱著小朋友深呼吸，回想他在肚子裡、出生時，我是多開心興奮，不要忘記這件事，那道怒火就會減退些。」

▲ 陳美齡新書《媽媽加油—陳美齡為你解答37個教育難題》以家長的來信發問為主軸，以自身經驗來解家長疑惑。(黃建輝攝)

又或是當已去到怒髮衝冠的爆點時，她會選擇暫離現場去冷靜。「跟小朋友說我要出去散步，不要跟他們講話。令小朋友有意識去反省自己的行為，甚至知錯後會即刻追著我，大叫對不起。」

隨著孩子的成長，總有跟父母意見分歧之時，陳美齡說︰「每個人都有自己看法，不可迫他接受他人的意見，更不要因此而變成仇恨。就算政治見解不同都不可以放棄，不只是香港、美國都有這問題。」她笑指始終都是一家人，愛不會因意見不同而消失。

記者︰劉妙賢