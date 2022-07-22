【室內中暑】家姐鼻敏感禁止全家開冷氣　爸爸熱到中暑頭暈心跳加速

▲ 家姐鼻敏感禁止全家開冷氣，爸爸熱到中暑頭暈心跳加速。

天氣持續酷熱，開冷氣幾乎是指定動作。不過近日有網民發文指，每當開冷氣，家姐便會鼻敏感發作，因此她在家時不能開冷氣，「要全家陪佢一齊熱」，結果爸爸因為太熱中暑，出現頭暈、心跳的症狀。

樓主於「香港討論區」以「家姐唔俾開冷氣搞到阿爸係屋企都中暑」為題發帖，指家姐本身有鼻敏感，一開冷氣便會發作，因此她在家時，家人不能開冷氣。前段時間，家姐放假未有外出，同樣在家的爸爸無法開冷氣，晚上已經沒有胃口吃飯，又把風扇搬入房乘涼，隨即引起家姐不滿：

你拎左入房咁我咪熱死？

樓主續指，有天爸爸在房內開冷氣，不到10分鐘，家姐便在客廳打噴嚏，隨即埋怨爸爸開冷氣導致她鼻敏感發作，更入房強行關掉冷氣，其後爸爸開始出現頭暈、心跳加速等症狀，飲凍水、冰水都未見好轉，最終在媽媽的陪同下，前往診所求醫。

醫生判斷爸爸中暑，叮囑他如果家中太熱要開冷氣。回家後，家人將爸爸的情況轉告家姐，但她仍表示不想開冷氣，指「開住風扇都夠啦，想涼冷氣咪去商場囉」，又抱怨「係咁打乞痴佢都好辛苦」，反問家人為何不體諒自己。

樓主相當反感家姐的行為，稱「返工佢又唔會係咁，去商場又唔會咁」，更直言「為咗唔想一個人打乞痴就要全家陪佢一齊熱，屋企有呢個家姐真係成家人嘅折磨」。

帖文引起網民熱議，不少人都認為家姐自私，「你家姐咪自己關埋房開窗囉」、「咁點解唔係個家姐自己戴口罩，要辛苦成家人就佢一個，咁港女都唔為自己老豆著想」、「怕冷氣咪出街曬囉」。

亦有人提議，「買部冷風機畀你阿爸，雖然無冷氣咁涼， 好過無」、「建議你家姐頂唔順就買鼻敏感藥，食一粒敏感藥開冷氣全家人都好」、「洗下個冷氣機塵隔，再買支冷氣清潔劑洗下」。

最新影片：

中暑症狀

仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受TOPick訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的熱中暑（Heat stroke）。

1. 熱痙攣：主要是肌肉出現不由自主的抽筋，患者只要休息及補充水份便可以好轉。

2. 熱衰竭：若發生熱衰竭則「開始危險」，體溫漸升，並可出現頭暈、頭痛、作嘔、心悸或氣促等徵狀，只是神智仍然清醒。

3. 熱中暑：最危險是熱中暑，患者體溫可上升至超過攝氏40°C以上，而汗水又帶走大量電解質。患者很多時已經失去神志或知覺、胡言亂語，若不及時急救降溫可以引起致命的器官衰竭。他指出：「炎熱天氣會否造成傷害視乎多種因素而定，即使室內也可以發生中暑。」

林超英教家居無冷氣消暑大法

前天文台台長林超英多年來堅持酷暑下不開冷氣，他曾在「環保觸覺」以短片形式分享家居設置，傳授「無冷氣」4式，教市民如何不開冷氣，也能涼快生活：

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責任編輯：羅嘉欣