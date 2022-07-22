【DC超寵聯萌】少爺占任創意顧問　岑珈其張進翹首度為動畫電影獻聲

▲ （左起）岑珈其、少爺占、張進翹。

DC超級英雄系列的全新動畫電影《DC超寵聯萌》（DC League Of Super-Pets）講一班寵物小英雄施展超能力，拯救被綁架的正義聯盟救地球。

英語版邀來The Rock狄維莊遜與喜劇天王奇雲哈特為「超人狗」氪圖及「蝙蝠狗」王牌配音，奇洛李維斯更聲演神秘角色。

至於粵語版由少爺占、岑珈其（Kaki）和張進翹（Manson）聯手聲演。他們均有飼養過寵物，所以為《DC超寵聯萌》的寵物小英雄配音，份外投入。

最新影片推介：曾業喬專訪

少爺占聲演蝙蝠俠的寵物黑夜王牌，是被遺棄寵物的首領，他笑說：「王牌雖然是蝙蝠俠的寵物，蝙蝠俠是很有型的，但王牌則是扮有型。以往的動畫主要對象是小朋友，但現今的動畫大人、小朋友都適合觀看，劇情不會太幼稚！」

少爺占更搞笑地說：「其實不用再拍真人電影了，全部都拍成動畫，然後找我配音吧！哈哈⋯⋯」

除配音，今次少爺占更為電影擔當另一重要角色——創意顧問，粵語對白由他親自操刀：「係呀，今次電影公司仲搵咗我幫手寫對白，所以希望大家入場睇戲之餘留意對白，如果有你覺得好笑或者共鳴，話番俾我聽，同我交流吓！」

至於他同時化身朱艷強獻聲，不過問及少爺占此事，他表示想保留神秘感，讓大家入場時尋找他的聲音。

▲ 少爺占

岑珈其Manson首次聲演動畫

首次為動畫配音的岑珈其說：「《DC超寵聯萌》整個配音過程都非常開心，很多事情都很新奇、有趣。我聲演綠燈俠的『哨牙鼠』阿哨，其超能力是爪子可以射出閃電攻。」

為電影配音令Kaki想起曾經養過的小狗：「養小狗最重要是定時餵食，以及給他們舒服的空間休息，不過小狗離逝後，我們沒有再養狗，改為養較長壽的烏龜。」

▲ 岑珈其

Kaki表示很喜歡動畫，因為可以天馬行空，看見現實中不可能發生的事情。被問到想擁有甚麼超能力的寵物時，事事以家庭為先的Kaki回答：「會飛的大象吧，牠可以載我一家三口出街！」

同為首次為動畫配音的Manson聲演水行俠的寵物天笙鼠基夫，他指最興奮是配被人打到飛起的音效：「小時候常玩電腦遊戲『落樓梯』，結束時有慘叫聲：『呀！』，今次可以模擬這種慘叫聲，好好玩！」

而Manson亦是動畫迷：「人大了反而喜歡看動畫，可以脫離現實，但又有新啟發，在開心、輕鬆的氛圍下，吸收新訊息！」

▲ 張進翹