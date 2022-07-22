【童樂居案】再多1名女職員認3項虐兒罪　56歲女被告被判監5個月8周

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童樂居虐童事件，至今共34名女職員被控虐兒罪，繼早前1名女職員認罪被判囚4個月後，再有1名56歲女職員涉襲擊2名兒童，早前承認3項虐兒罪，今（22日）於九龍城裁判法院被判監5個月8周。

被告林美寶（56歲），報稱幼兒工作員，早前承認3項對所看管兒童或少年人襲擊罪。

案情指，被告於2021年12月10日傍晚6時，被告兩度用力擊打2歲女童S的胸部，使S倒在地上及哭泣。被告又在1分鐘後，從3歲女童AC手中奪去水樽後，將水樽推至AC面前，令AC險些失去平衡，被告又於抹水時推了AC的腳一下，以及於AC喝水時將水樽猛撞至其口。

及至同日晚上9時，連同不知名兒童3在內的20名兒童，正躺在2樓睡房床上，當時不知名兒童3正在郁動雙腳。被告在睡房外與別人交談後，再走到不知名兒童3床前，用右腳踩向其下半身。



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記者：梁錦麟