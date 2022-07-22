【童樂居案】再多1名女職員認3項虐兒罪判監5個月8周　官斥行為極盡侮辱

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童樂居虐童事件，至今共34名女職員被控虐兒罪，繼早前1名女職員認罪被判囚4個月後，再有1名56歲女職員涉襲擊3名兒童，早前承認3項虐兒罪，今（22日）於九龍城裁判法院被判監5個月8星期。裁判官判刑時斥，被告行為極盡侮辱，若非親眼看到，難以相信文明社會的專業兒童照顧者，會有如此照顧兒童的手法，斥被告行為令人氣憤難平。

被告林美寶（56歲），報稱幼兒工作員，早前承認3項對所看管兒童或少年人襲擊罪，另1項相同控罪則存檔法庭。

裁判官判刑時指，反覆觀看閉路電視片段後，可見被告遭女童S推了一下後，先停下工作，再兩度握拳擊打S，直至S倒下。裁判官斥被告故意握拳襲擊女童，兩次襲擊中亦有停頓，卻辯稱當時不知力度，實屬狡辯，推卸責任。

裁判官續指，被告指稱當時有鋪設軟墊，可減低兒童傷害。惟當時軟墊覆蓋範圍有限，S倒在軟墊上屬純幸運。裁判官指，幼童推及拍別人的行為普遍，被告可循指責方式處理。事件中，被告的行為與管理兒童談不上關係，明顯是在懲罰S。

裁判官又指，案發時女童AC沒有挑釁被告，惟被告卻將水樽扔向AC，又將水潑至AC面上，明顯是將情緒發洩在AC上，其行為令人氣憤難平。被告在AC掩面時亦沒有停手，更在AC喝水時，用手撞向AC水樽底部，其行為形容為虐待亦不過份。裁判官斥，被告連基本對人的尊重也沒有，罔顧對AC的心靈及身體造成的傷害。

裁判官又指，被告曾辯稱因腰痛而用腳踏向不知名兒童3，實屬一派胡言。被告當時明顯是要懲罰該兒童，即使該兒童未有受傷，但被告行為亦會對其造成心靈傷害。裁判官斥，被告行為極盡侮辱，若非親眼看到，難以相信文明社會的專業兒童照顧者，會有如此照顧兒童的手法。

裁判官指，3項控罪均於同1日內發生，明顯是被告當日因工作不順而失控。雖然未有證據顯示3名事主有受傷，但被告對3名事主所作之事內含侮辱成分，當中被告更在眾多兒童面前侮辱AC，屬加刑因素。

裁判官指，被告作為專業兒童工作者，必然得知其所作所為對兒童的傷害，卻堅持沒有意圖襲擊事主，可見被告悔意有限，遂就所有控罪判處被告監禁5個月8星期。

案情指，被告於2021年12月10日傍晚6時，被告兩度用力擊打2歲女童S的胸部，使S倒在地上及哭泣。被告又在1分鐘後，從3歲女童AC手中奪去水樽後，將水樽推至AC面前，令AC險些失去平衡，被告又於抹水時推了AC的腳一下，以及於AC喝水時將水樽猛撞至其口。

及至同日晚上9時，連同不知名兒童3在內的20名兒童，正躺在2樓睡房床上，當時不知名兒童3正在郁動雙腳。被告在睡房外與別人交談後，再走到不知名兒童3床前，用右腳踩向其下半身。

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記者：梁錦麟