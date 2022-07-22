【逆轉人生】公開試失利後修讀資訊科技課程   男生逆轉人生成網絡安全專家

▲ Eric身兼香港資訊科技商會副主席，不時透過研討會分享網絡保安的資訊。

科技不斷變革，為趕上科技的潮流，網絡安全領域的專家范健文（Eric）從當日公開試失利後，透過修讀資訊科技課程，並且不斷增值網絡安全知識，現已成為網絡安全管理服務商的技術總監。

范健文在香港專業教育學院（IVE）資訊科技學科高級文憑畢業，並已涉足科技行業多年，已成為網絡安全管理服務商的技術總監，但在不斷推陳出新的科技世代，他仍然堅持不斷增值，以專業的知識，守護網絡安全。

Eric在公開試失利後，有感科網股興起，認為資訊科技界有發展前景，便報讀IVE基礎課程文憑，其後，他半工讀修讀IVE電子商貿相關高級文憑課程。每天長途跋涉往返工作及上課地方，但Eric從IVE學習到寶貴的資訊科技專業知識，從此改變了他的命運。

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Eric分享在IVE就讀時最深刻的是，與同學一起應用科技，開發一套智能健康系統。他說﹕「當時正值SARS後社會復甦的階段，我們的畢業作品『Life-page』，提供一站式記錄個人打疫苗、病歷等紀錄的服務，用家更可透過系統預約醫生。」開發「Life-page」的經歷，亦啟發了Eric在往後的IT專業路上，主力從事網絡保安範疇，他在開發時，最關注如何保障用家的個人資料和紀錄，當時他花了不少時間研究如何處理用家的健康資料，例如用家登入時需否雙重認證，以及用戶密碼設定的準則等。

在IVE畢業後，Eric兼讀本地大學與海外大學合辦的資訊科技銜接學士學位課程，期間加入網絡安全管理服務商UDomain，而Eric就由技術支援做起，替公司建立網絡保安系統服務，Eric獲晉升至項目工程師、項目經理，及至2018年更升為技術總監。公司除提供網絡保安服務，近年為迎合市場需要，亦會提供雲端方案，以及近年新興的NFT和區塊鏈技術業務。

▲ Eric不斷增值網絡安全知識，現已成為網絡安全管理服務商的技術總監。

Eric形容公司提供的網絡保安服務猶如其「親生仔」，是他一手一腳構思及建造出來，他期望客戶不是有事才找他們幫忙，而是要及早預防，滲透測試便是其中一個服務，透過編寫軟件程式，由他們模擬駭客入侵客戶的電腦系統，掃瞄有否漏洞，如同定期健康檢查一樣。

他舉例在疫情下，市民對網購的需求大增，不少網購公司因擔心過多網上交易會令電腦系統不勝負荷或遭到網絡攻擊，而向公司查詢有關服務，而透過測試，就可掌握用戶登記、信用卡交易，以及處理物流紀錄的流程有否漏洞。



近年越多有關網絡騙案及電腦系統中毒的個案，Eric指當中涉及不少中小企個案，因為中小企未必有太多資源管理電腦系統，變相易成駭客攻擊的對象。Eric認為業界固然要為市場提供專業的網絡保安服務，同時亦有責任教育大眾。

現時，Eric身兼香港資訊科技商會副主席，不時透過研討會分享網絡保安的資訊，他說﹕「有時勤力做多步，已經有天淵之別，我經常與客戶分享，要更新防毒軟件及做好備份，前者有助掃除威脅，假如不幸『中毒』，只要有備份，亦可減少影響。」

在IT行業立足多年，Eric的做人處事之道在於求變，他認為網絡世界的瞬息萬變，做IT人必須活到老、學到老，否則很容易Outdated（過時），跟不上潮流。

他分享近期便參與「搶軍旗」（CTF）的資訊保安攻防遊戲訓練，以實戰方式提升網絡安全技巧。作為IVE的大師兄，Eric亦樂於回饋母校，除擔任VTC資訊科技校友會顧問及師友計劃的學長外，公司亦聘請不少IVE師弟妹。他寄語一眾師弟妹及早計劃未來，透過進修磨練技能，利用專業知識貢獻社會。

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責任編輯︰王明芳