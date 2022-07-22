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【死亡個案】再多6名患者離世　8人情況危殆

社會 16:35 2022/07/22

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(陳靜儀攝)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生交代最新疫情。 

李立業指，8人情況危殆、12人嚴重。另外有6人離世，是2男4女，年齡介乎72至97歲，非院舍。

  • 72歲女病人打兩針，有高血壓等病患，家中暈倒，7月21日經急症室入院，家人陽性，為密切接觸者，凌晨其後離世。
  • 97歲女病人有高血壓，曾發燒4日，7月21日離世。
  • 78歲病人有腎衰竭，病情反覆。
  • 89歲男病人打兩針，有長期病患，核酸陽性，炎症指數高，7月22日離世。

他又稱，逾1200人留醫，公立醫院應付疫情已進入第二階段，而要暫停更多非緊急手術，隨著疫情上升，呼籲市民勿掉以輕心。

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記者：余思嵐

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