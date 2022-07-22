【最新疫情】今增4,270宗確診個案　本地個案佔4,090宗【不斷更新】

▲ 本港新冠確診個案維持每日數千宗。（陳靜儀攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（22日）下午出席疫情記者會。

今日新增4,270宗確診個案，包括4,090宗本地個案、180宗輸入個案，另錄6宗離世個案。

【16:50】張竹君呼籲市民遵守防疫措施及檢疫措施

張竹君表示，確診個案有上升的趨勢，未能估計「頂峰」，否則或會影響醫療系統，現時的防疫措施主要是加強高危處所、確診人士，希望可減低爆發的情況，呼籲市民遵守防疫措施及檢疫措施。

【16:45】國泰航空多名員工確診 張竹君：不特別公布私人群組

國泰航空多名員工在本月初出席私人宴會後，相繼確診新冠肺炎，而國泰在回覆TOPick時未有清楚列明參與私人宴會的人數，以及確診人數，但強調有關人士已遵從政府的防疫措施和公司的指引，並沒有任何違規行為。（即看：【下一頁】）張竹君表示，每日有4千多宗確診個案，不會特別公布私人的群組。

【16:41】九龍醫院康復科病房、屯門醫院外科病房均有病人染疫

李立業表示，九龍醫院康復科病房1名病人在7月18日確診，調查後再多1名病人及2名員工確診，同房3名病人列緊密接觸者；而早前爆疫的同一醫院康復科病房再多2名病人確診，累計8病人及1員工確診。

屯門醫院外科病房一名91歲男病人7月18日確診新冠肺炎，調查後再多3名介乎72至86歲男病人及4名員工確診。

【16:38】新增3間院舍現確診個案、學校呈報442宗個案

新增3間院舍出現確診個案，涉及東江安老院、鈞溢(山景)安老院、青和居護老院。

今日學校呈報442宗個案，來自340間學校，有8間學校部分班別需要停課，涉及國際英文幼稚園(雅息士道校舍)、保良局羅氏信託學校、香港西北扶輪社幼稚園、佛教慈敬學校等。即看：【下一頁】

【16:31】再多6宗死亡個案

李立業公布再多6宗死亡個案，6人均非院舍院友，年齡介乎72至97歲。其中，一名76歲女士有冠心病等疾病，7月21日經博愛醫院急症室入院，在家中昏迷不醒，心臟休克，其家人快測呈陽性，她到急症室的快測及核酸檢測亦是呈陽性，曾為其急救但最終不治；另一名亦涉及一名89歲男士，已接種兩針新冠疫苗，病人的兒子本身快測陽性，他在7月7日經屯門醫院入院，核酸檢測呈陽性，CT值低，7月13日轉到北大嶼山醫院，曾處方抗生素，7月18日病情轉差，7月22日不治離世。即看：【下一頁】

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記者：TOPick港聞組