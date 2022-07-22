【消暑湯水】明日大暑料達35°C高溫或破記錄　中醫推介3款解暑濕湯水【附湯水食譜】

▲ 註冊中醫師朱國棟推介3款消暑湯水。

農曆廿四節氣中有「大暑」，有指是一年中氣溫最高的日子。而明天正是大暑，天文台預測市區最高氣溫會上升至35°C，新界再高一兩度，提醒市民要補充足夠水份，在室內需要保持空氣流通，慎防中暑。炎炎夏日，註冊中醫師朱國棟就分享了在夏暑期間的飲食注意事項，並推介3款湯水。

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天文台表示，截至21日已度過連續13個熱夜，預計明日「大暑」氣溫將達35°C，有機會成為1972年以來最熱大暑。而未來數天受副熱帶高壓脊影響，本港會持續酷熱晴朗，周末及下周初氣溫普遍可達35°C或以上。

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註冊中醫師朱國棟就曾撰文稱，夏暑保健之道，可從生活習慣開始，飲食以清潤及清甜為法則，可多進食新鮮瓜果、深綠色蔬菜。為使臟腑氣血和順調達，日常飲食可選吃適量淮山、蓮子、紅蘿蔔、馬蹄、羅漢果、無花果、雪耳等。

以下是朱醫師推介的3款解暑熱湯水：

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1. 益氣化濕飲

材料：太子參3錢、茯苓5錢、扁豆衣3錢、南棗2枚

製法：材料加上8-10飯碗清水，水滾後改用文火煮約40分鐘。

功效：益氣健脾、理痰滲濕

2. 雙黃西施湯

材料：老黃瓜約斤半、黃豆両半、南北杏8錢、生薑1両、白米1小撮、西施骨約大半斤

製法：材料加上8-10飯碗清水，煲約2小時，加鹽調味飲用。

功效：清熱解暑、健脾袪濕

3. 清潤素湯

材料：鮮粟米2條、馬蹄肉5枚、紅蘿蔔半條、雪耳2枚、猴頭菇1隻、羅漢果1/5個

製法：材料加上適量清水，煲約個半小時，加鹽調味飲用。

功效：健脾益胃、清熱除煩

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責任編輯：羅嘉欣