【香港開電視】章子怡入行逾20年首演劇集　《上陽賦》負傷與影后惠英紅+趙雅芝鬥戲

▲ 章子怡處女古裝劇《上陽賦》下周一首播。

由章子怡、楊祐寧及周一圍領銜主演的古裝劇《上陽賦》下星期一起（7月25日）晚上9時30分在香港開電視首播。劇集更動員《臥虎藏龍》及《十面埋伏》等殿堂級幕後班底，耗資7億拍攝。

當中，國際影星章子怡入行廿多年來，今次卻是其首度踏足電視圈之處女作。男主角則由早前因劇集《華燈初上》「成哥」一角爆紅的台灣男演員楊祐寧演出。

最新影片：曾業喬專訪

【富養女兒】把玩5億鑽飾培養高檔興趣 章子怡富養4歲女：盼她將來當設計師

趙雅芝演章子怡母親

劇集由影后章子怡領銜主演，其他演出陣容雲集內地、香港、台灣實力派演員，包括周一圍、楊祐寧、于和偉、史可、袁弘及左小青等，他們在中台亦有一定的知名度。香港代表有惠英紅及趙雅芝，二人更是已經第3度合作。

同為影后級人馬的惠英紅（紅姐）在影壇獲獎無數，今次她在劇中飾謝貴妃，雖戲份只去到第6集，但精堪演技足以令劇迷拍案叫絕。而觀眾對趙雅芝於《新白娘子傳奇》的形象記憶猶新，今次能夠再於香港電視螢光幕一睹她的古裝風采，實屬難得。

趙雅芝在劇中則飾演章子怡的母親「長公主」，首次與章子怡合作的趙雅芝與她有大量對手戲，更大讚她認真塑造角色，更在劇本、造型、燈光和置景方面有很高的藝術要求。

趙雅芝更透露章子怡於拍攝此劇時帶傷上陣：「聽說子怡在拍攝中還受了傷，沒有完全恢復就帶傷堅持拍攝。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

15歲演到中年

故事描述郡主王儇（章子怡飾）和三皇子子澹（楊祐寧飾）原是青梅竹馬，她卻成了父親在朝堂爭鬥的棋子，被許配給出身寒門的豫章王蕭綦（周一圍飾），展開先婚後愛的故事且攜手守護家國百姓的故事。

值得注視的是章子怡的演技，原因是其角色年齡跨度大，她從角色王儇15歲起一路演到中年。雖然演員和角色的年齡差距太大，但貴為影后的章子怡演技自然有層次，難怪她在較早前的訪問提到，《上陽賦》是她從影以來遇到的大變革以及挑戰。

▲ 章子怡由15歲演至中年。

殿堂級幕後班底

劇集幕後團隊集結《十面埋伏》、《一代宗師》及《臥虎藏龍》班底，據悉與章子怡為劇集的股東有關。

總導演侯詠曾4次獲得金雞獎最佳攝影；葉錦添及張叔平二人攜手負責章子怡的造型設計，葉錦添曾以《臥虎藏龍》獲得第73屆奧斯卡最佳藝術指導。張叔平曾憑《一代宗師》提名第86屆奧斯卡最佳服裝設計。

美術總監為韓忠擔任，他曾任《十面埋伏》及《如懿傳》等的美術指導；攝影指導由《一代宗師》的法國攝影師Philippe Le Sourd擔任。