【打擊毒品】上水村屋檢值3000萬元大麻花　海關拘30歲男子

▲ 海關拘一男子涉販運159公斤懷疑大麻花市值約3千萬。(黃傑偉攝)

海關拘捕一名30歲本地無業男子，涉嫌販運159公斤懷疑大麻花，市值大約3000萬港元，他亦牽涉去年一宗大麻種植場案，明日在粉嶺裁判法院提堂。

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官方向榮指，根據情報及深入調查海關人員鎖定一個位於上水金錢村地下單位，懷疑被用作大麻花儲存中心，關員於昨日下午12時30分展開行動，在上址截查一名離開單位男子，在男子攜帶紙袋內檢獲一公斤懷疑大麻花，隨即將男子拘捕並押回單位內搜查，在單位內再搜出158公斤懷疑大麻花，檢獲共159公斤市值約3,000萬懷疑大麻花。案件為海關有史以來在市區內檢獲最大宗大麻花。

被捕人30歲報稱無業，角色為儲存倉庫管理員。被捕人被控以兩項販運危險藥物罪名，經過跟進調查經dna及指紋核對，海關人員發現男子另牽涉去年7月18日一宗栽種大麻案件，案中共檢獲40公斤大麻植物。被捕人將加控一項栽種大麻植物罪名。

海關指，根據以往數字於2020年頭7個月海關檢獲16.6公斤懷疑大麻花,2021年相應時間檢獲83.8公斤懷疑大麻花，而今年同期海關共檢取291公斤懷疑大麻花。檢獲數量每年倍數遞增，今年較往年更超出2.5倍。

海關重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁。而移栽種大麻一經定罪可被判罰款10萬元及監禁15年。暑假臨近海關提醒年青人要遠離毒品切勿以身試法。

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記者：黃傑偉