【學校爆疫】今錄442宗學校呈報個案　8間學校個別班別需停課一周

▲ 本港疫情反彈。（陳靜儀攝）

本港疫情反彈，昨日確診個案破再破四千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。今日確診4090宗本地個案，另外有180宗輸入個案，總計4270宗個案。

今日有3間院舍呈報個案，包括東江安老院、鈞溢(山景)安老院及青和居護老院。

另外今日有340間學校、幼稚園呈報442宗確診個案，包括365名學生和77個教職員。他們來自76間幼稚園，145間小學，107間中學，12間特殊學校。當局建議有8間學校、幼稚園停課。過去7日有194間學校有兩宗以上的學校有確診，今日共建議8間學校停課一星期。

國際英文幼稚園（雅息士道校舍）下午班，共13個學生，當中1名學生、1教師確診。

軒尼詩道官立小學2R班有24名學生，有3學生確診。

保良局羅氏信託學校，1學生確診。

香港西北扶輪社幼稚園K3班級，17學生有2名確診。

佛教慈敬學校5C班，24學生中有3人確診。

聖公會青衣主恩小學6A班，33學生，3人發燒需要去醫院。

聖保羅幼兒園有N3B班有34學生，當中2學生、1老師確診。

啟思小學就有1A2班25學生，當中3學生確診。

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記者：袁澍