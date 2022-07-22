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【大暑消暑】大暑氣溫或高達35度戲水消暑 13個最佳水質泳灘推介

親子 17:59 2022/07/22

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即睇邊個泳灘水質最好和最差。

熱浪襲港！明天（23日）為廿四節氣中的「大暑」，意思就是全年最熱的一天。天文台今日（22日）表示，明天的氣溫最高氣溫會上升到35度，新界再高一兩度，氣溫或創50年以來最熱大暑紀錄。除了要定時補充水份和做足防曬措施外，很多家長都會帶同小朋友到沙灘玩水消暑，但香港沙灘水質參差，市民出發前宜到環境保護署的網頁查詢。

根據環境保護署的網頁指出，康文署轄下的泳灘等級是根據最近5次水樣本的細菌含量而釐定，泳灘等級會在抽取樣本後48小時內更新。環境保護署將泳灘列作4個等級，分別是良好、一般、欠佳及極差。

最新影片推介:

環境保護署評定水質良好泳灘如下:

1.長洲東灣泳灘
2.長洲東灣泳灘
3.長洲東灣泳灘
4.蘆鬚城泳灘
5.大埔龍尾泳灘
6.橋咀泳灘
7.廈門灣泳灘
8.三星灣泳灘
9.銀線灣泳灘
10.淺水灣泳灘
11.南灣泳灘
12.聖士提反灣泳灘
13.赤柱正灘泳灘

獲環境保護署評定水質欠佳泳灘如下:

1.蝴蝶灣泳灘
2.青山灣泳灘
3.加多利灣泳灘
4.舊咖啡灣泳灘
5.黃金泳灘
6.馬灣東灣泳灘
7.海美灣泳灘
8.更生灣泳灘
9.麗都灣泳灘
10.汀九灣泳灘
11.銀礦灣泳灘
12.大浪灣泳灘
13.近水灣泳灘

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責任編輯︰王明芳

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