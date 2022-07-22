【書展2022】$10起玩盡書展+運動消閒博覽+零食世界　4折入手補充練習日常用品

▲ 書展開鑼，一張門票可以逛盡三大展覽。

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第32屆「香港書展」，由即日至26日在香港會議展覽中心隆重舉行。同場亦有第5屆「香港運動消閒博覽」及第2屆「零食世界」，大家憑一張門票可以逛盡三大展覽。即睇TOPick為你推介抵買產品。

最新影片推介

今年書展「年度主題」為「歷史文化．城市書寫」，並以「從香港閱讀世界：憶．寫香港故事」點題，從不同角度介紹與主題有關的優秀作家及作品，推動全城閱讀風氣。「文藝廊」將配合「年度主題」呈獻「歷史文化．推薦作家」和「城市書寫．特選書目」兩大專區，並設「細味香港」與「城市築跡」兩大展覽，搜羅當代名家作品及珍藏。

特價發售文具精品

▲ 三聯書店特價套裝4折起。(圖片來源:三聯書店)

三聯書店(攤位編號：1E-B04)

8折入手新書及參考書，4本6折購買「複合優惠」，特價套裝4折起。

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新雅文化(攤位編號：3E-C04,12,22, 3E-D04,12,22)

即場登記成為會員享75折購買圖書折扣，折實滿$ 600即減$30，折實滿$ 1000減$ 60。人氣童書全部8折，英文書一本8折、3本或以上7折、台版圖書最平75折。

商務印書館(攤位編號:1E-A04)

▲ 商務印書館(攤位編號:1E-A04)。(圖片來源:商務印書館)

7折入手3本一般圖書，特定圖書如畫冊及Cambridge 85折，精選圖書5-7折，部分以超特價發售。購物折實滿$400，即贈送商務「閱遊」購書袋1個。購物折實滿$500，額外加送一套三款「故宮三寶」口罩套。

Pearson培生香港(攤位編號：3C-E02)

$277購買6本應試測驗卷、優惠價$328購買90日精讀練習一級6本套裝及$342起入手迪士尼英文圖書套裝一級一套6本，另設有特價區$8起。

樂思教育出版(攤位編號：3E – A02、3E – A12、3D -B36)

特選小學練習$99任選2本，加推68折選購「全年應援套裝」，集齊中英數常的上下學期的練習及試卷。而小學套裝低至71折，買滿4套再減$20。

文具佬生活百貨(攤位編號3F-G)

多款迪士尼文具推出優惠，當中包括原子筆買2送1，原價$6一枝，即平均每枝$4。韓國文具如三眼仔、小熊維尼收納袋、迪士尼公主筆記簿售$5-$10

晨光文具(攤位編號:3F-G)

文具$20任揀3件，Miffy、Snoopy卡通文具套裝、台灣文具套裝亦有優惠低至$10起。

八大講座系列

包括年度主題「憶．寫香港故事」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「寫意生活」、「本地文化及歷史」和「心靈勵志」。而深受家長及小朋友喜愛的「名人講故事」活動，將邀請星級嘉賓與小朋友分享具啓發性的故事。

2大博覽同場舉行

「香港運動消閒博覽」將設有八大主題區，多種運動、消閒品牌產品及體驗任君選擇，同場更設有多項免費試玩活動，如「運動大本營」的電競賽車比賽及體驗區、棍網球示範和體驗，以及免費試玩高爾夫等。

特價發售消閒產品

TOPick新聞 (攤位編號:1A-C02)

大送會員迎新禮品：角落小夥伴背囊、pingu環保袋、snoopy旅行袋/洗衣袋、菠蘿油妹妹環保袋、皇玥迷你月餅2個裝及bless 飲品券等

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iMoney (攤位編號:1A-C02)

$100可買Snoopy毛毯、小丸子全棉大浴巾同Monchhichi拉鍊防水儲物籃!同場更有大量卡通精品，包括姆明一族摺傘、小忌廉變身器造型環保袋、角落小夥伴拉鍊帆布袋及Sanrio Characters 多用途小物袋等等，全部以超低價$20起發售。

KHO (攤位編號:3C-C27)

▲ KHO (攤位編號:3C-C27) 。(圖片由品牌提供)

化身成日本溫泉場景的KHO沐浴露攤位，讓大家感受日本水療體驗，更可參加「KHO水療体験」即影即賞活動及發揮創意嬴巨獎！有機會嬴取HKTV coupon、迷你蒸焗爐及酒店2000蚊coupon。

5樓「零食世界」

設六大主題區，分别為「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，搜羅逾1,000款世界各地的人氣零食。

▲ 零食世界。(圖片:香港貿易發展局)

環球零食方面包括日、韓、泰、台、等的外國零食，日本直送蝦餅、蛋卷、飯糰等。如有充滿台灣風味的太陽餅、鳳梨酥、肉鬆餅、牛軋餅、牛肉乾等。泰國直送零食有大熱的果肉雪條、鹹蛋炸雞皮及馬來西亞直送的榴槤食品。

「朱古力及糖果工房」有Bears & Friends糖果、不同品牌的朱古力，現場還有西班牙手工糖Pepabubble製作示範。「懷舊零食」就有本地零食可供選購，包括傳統糕點、椰子糖、蝦子花生、果仁零食。「健康滋味」亦有提供不少純素產品，有機食物等。

香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界詳情

香港書展 香港運動消閒博覽、零食世界 日期 2022年7月20至26日（星期三至星期二） 時間 7月20、21日 - 上午10時至晚上10時

7月22、23日 - 上午10時至晚上11時

7月24、25日 - 上午10時至晚上10時

7月26日 - 上午9時至下午5時 7月20至25日 - 上午10時至晚上8時

7月26日 - 上午9時至下午5時 地點 香港會議展覽中心 票價 成人：港幣25元

小童：港幣10元 （適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童）

*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場 購票方法 書展門票將由6月27日起於快達票、全線7-11便利店及全線Circle K便利店公開發售。

電子入場券將由6月27日起於01空間電子門票銷售平台、全線7-11便利店、全線Circle K便利店、八達通手機應用程式（詳情請稍後瀏覽八達通網頁）及快達票網站有售。 票務優惠 上午進場票︰港幣10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

晚間進場票︰港幣10元（成人和小童同價，晚上7時後進場），7月20、21、24及25日（適用於星期三、四、日以及一），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣25元、小童港幣10元）購買7月20或21日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月22-24日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月25日（星期一）晚上7時後

此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、晚間進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

超級書迷證：港幣80元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。 了解更多 香港書展網站 / 書展活動詳情及報名參與講座 / 香港運動消閒博覽網站 / 零食世界網站 / 教育及職業博覽

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責任編緝：張懿慧、蕭雅文