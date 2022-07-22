【書展2022】$10起玩盡書展+運動消閒博覽+零食世界 4折入手補充練習日常用品
由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第32屆「香港書展」，由即日至26日在香港會議展覽中心隆重舉行。同場亦有第5屆「香港運動消閒博覽」及第2屆「零食世界」，大家憑一張門票可以逛盡三大展覽。即睇TOPick為你推介抵買產品。
最新影片推介
今年書展「年度主題」為「歷史文化．城市書寫」，並以「從香港閱讀世界：憶．寫香港故事」點題，從不同角度介紹與主題有關的優秀作家及作品，推動全城閱讀風氣。「文藝廊」將配合「年度主題」呈獻「歷史文化．推薦作家」和「城市書寫．特選書目」兩大專區，並設「細味香港」與「城市築跡」兩大展覽，搜羅當代名家作品及珍藏。
特價發售文具精品
三聯書店(攤位編號：1E-B04)
8折入手新書及參考書，4本6折購買「複合優惠」，特價套裝4折起。
新雅文化(攤位編號：3E-C04,12,22, 3E-D04,12,22)
即場登記成為會員享75折購買圖書折扣，折實滿$ 600即減$30，折實滿$ 1000減$ 60。人氣童書全部8折，英文書一本8折、3本或以上7折、台版圖書最平75折。
商務印書館(攤位編號:1E-A04)
7折入手3本一般圖書，特定圖書如畫冊及Cambridge 85折，精選圖書5-7折，部分以超特價發售。購物折實滿$400，即贈送商務「閱遊」購書袋1個。購物折實滿$500，額外加送一套三款「故宮三寶」口罩套。
Pearson培生香港(攤位編號：3C-E02)
$277購買6本應試測驗卷、優惠價$328購買90日精讀練習一級6本套裝及$342起入手迪士尼英文圖書套裝一級一套6本，另設有特價區$8起。
樂思教育出版(攤位編號：3E – A02、3E – A12、3D -B36)
特選小學練習$99任選2本，加推68折選購「全年應援套裝」，集齊中英數常的上下學期的練習及試卷。而小學套裝低至71折，買滿4套再減$20。
文具佬生活百貨(攤位編號3F-G)
多款迪士尼文具推出優惠，當中包括原子筆買2送1，原價$6一枝，即平均每枝$4。韓國文具如三眼仔、小熊維尼收納袋、迪士尼公主筆記簿售$5-$10
晨光文具(攤位編號:3F-G)
文具$20任揀3件，Miffy、Snoopy卡通文具套裝、台灣文具套裝亦有優惠低至$10起。
八大講座系列
包括年度主題「憶．寫香港故事」、「名作家」、「英語及國際閲讀」、「世界視窗」、「兒童及青年閱讀」、「寫意生活」、「本地文化及歷史」和「心靈勵志」。而深受家長及小朋友喜愛的「名人講故事」活動，將邀請星級嘉賓與小朋友分享具啓發性的故事。
2大博覽同場舉行
「香港運動消閒博覽」將設有八大主題區，多種運動、消閒品牌產品及體驗任君選擇，同場更設有多項免費試玩活動，如「運動大本營」的電競賽車比賽及體驗區、棍網球示範和體驗，以及免費試玩高爾夫等。
特價發售消閒產品
TOPick新聞 (攤位編號:1A-C02)
大送會員迎新禮品：角落小夥伴背囊、pingu環保袋、snoopy旅行袋/洗衣袋、菠蘿油妹妹環保袋、皇玥迷你月餅2個裝及bless 飲品券等
iMoney (攤位編號:1A-C02)
$100可買Snoopy毛毯、小丸子全棉大浴巾同Monchhichi拉鍊防水儲物籃!同場更有大量卡通精品，包括姆明一族摺傘、小忌廉變身器造型環保袋、角落小夥伴拉鍊帆布袋及Sanrio Characters 多用途小物袋等等，全部以超低價$20起發售。
KHO (攤位編號:3C-C27)
化身成日本溫泉場景的KHO沐浴露攤位，讓大家感受日本水療體驗，更可參加「KHO水療体験」即影即賞活動及發揮創意嬴巨獎！有機會嬴取HKTV coupon、迷你蒸焗爐及酒店2000蚊coupon。
5樓「零食世界」
設六大主題區，分别為「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，搜羅逾1,000款世界各地的人氣零食。
環球零食方面包括日、韓、泰、台、等的外國零食，日本直送蝦餅、蛋卷、飯糰等。如有充滿台灣風味的太陽餅、鳳梨酥、肉鬆餅、牛軋餅、牛肉乾等。泰國直送零食有大熱的果肉雪條、鹹蛋炸雞皮及馬來西亞直送的榴槤食品。
「朱古力及糖果工房」有Bears & Friends糖果、不同品牌的朱古力，現場還有西班牙手工糖Pepabubble製作示範。「懷舊零食」就有本地零食可供選購，包括傳統糕點、椰子糖、蝦子花生、果仁零食。「健康滋味」亦有提供不少純素產品，有機食物等。
香港書展、香港運動消閒博覽、零食世界詳情
|香港書展
|香港運動消閒博覽、零食世界
|日期
|2022年7月20至26日（星期三至星期二）
|時間
|7月20、21日 - 上午10時至晚上10時
7月22、23日 - 上午10時至晚上11時
7月24、25日 - 上午10時至晚上10時
7月26日 - 上午9時至下午5時
|7月20至25日 - 上午10時至晚上8時
7月26日 - 上午9時至下午5時
|地點
|香港會議展覽中心
|票價
|成人：港幣25元
小童：港幣10元 （適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童）
*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場
|購票方法
|書展門票將由6月27日起於快達票、全線7-11便利店及全線Circle K便利店公開發售。
電子入場券將由6月27日起於01空間電子門票銷售平台、全線7-11便利店、全線Circle K便利店、八達通手機應用程式（詳情請稍後瀏覽八達通網頁）及快達票網站有售。
|票務優惠
|
上午進場票︰港幣10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。
|了解更多
|香港書展網站 / 書展活動詳情及報名參與講座 / 香港運動消閒博覽網站 / 零食世界網站 / 教育及職業博覽
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責任編緝：張懿慧、蕭雅文