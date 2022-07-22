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【香港金曲頒獎典禮】MIRROR奪最佳合唱歌曲獎　李志剛建議崔建邦代領：個樣似Anson Lo

娛樂 17:14 2022/07/22

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還有兩天正式，香港電台與TVB首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》便舉行，大會近日亦率先公布「香港金曲榮譽大獎」、「香港金曲最佳劇集歌曲獎」、「香港金曲華語歌曲獎」的得主。

而《香港金曲頒獎典禮2021/2022》籌委會召集人何重恩與TVB Music Group Limited行政總裁張仲恒，在今日（7月22日）於香港電台第二台《Made in Hong Kong李志剛》節目內揭曉「香港金曲最佳合唱歌曲獎」花落誰家。

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MIRROR奪合唱歌曲獎

凡於去年11月14日至今年1月29日曾登上「中文歌曲龍虎榜」或「勁歌金榜」的合唱歌曲，皆可候選「最佳合唱歌曲獎」。結果由公眾投票及專業評審團評分計算所得，而今屆「香港金曲最佳合唱歌曲獎」由男子組合MIRROR主唱的《Boss》奪得。

不過因為MIRROR在頒獎典禮的翌日（7月25日）舉行紅館演唱會，故此屆時不會出席頒獎禮。

張仲恒回應質疑

因為之前有網民認為是次頒獎禮欠公信力，而今次MIRROR不出席仍獲獎，張仲恒在節目正好以此回應質疑：「今次一齊做嘅時候，無論係獎項定係評選機制，完全係根據返過去香港電台同TVB好健全嘅方法去選擇出，亦都畀大家理解，你支持人唔代表人一定要支持你，世界係相對嘅。」

他續指：「所以唔理睇法係點樣，我哋畀大家睇到，你嚟唔嚟攞獎，有嚟係最好啦，有獎唔嚟攞唔關我事，但係你唔嚟都好，我哋一定會尊重個機制。

（左起）李志剛、張仲恒、何重恩及崔建邦。

建議由崔建邦代領

張仲恒表示希望唱片工業內，大家都互相尊重此機制：「咁樣我哋先至會行得更加遠，收埋自己你叻到點都好，唔係淨係針對某一樣嘢，我哋真係需要互相守望，令到香港唱片繼續發光發亮 。」

至於屆時MIRROR未能上台領獎，主持李志剛指可由在場的崔建邦代領，笑稱：「叫崔建邦代攞囉，個樣都似Anson Lo」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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