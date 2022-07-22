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【食用安全】一種營養素攝取過量早死風險增28%　英國研究揭平均短命2.28年

食用安全 17:16 2022/07/22

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英國一項研究指出，在食物中添加並攝入過量鹽份，會增加早死機率達28%。

許多人覺得食物不夠味，都有落鹽習慣，但凡事最重要是適可而止。最近英國一項研究指出，在食物中添加並攝入過量鹽份，會增加早死機率達28%。

是項研究發布在《European Heart Journal》中，研究人員追蹤了501,379名人士的資料，由年齡、性別、種族、BMI、日常生活及飲食習慣等進行分析，平均追蹤時間長達9年。

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由於許多加工食物鈉含量本身已超標，要計算一餐中，人體攝入鈉的含量並不容易，因此是次研究不計算在烹飪過程中所添加的鹽，而只計算進食前在餐桌上加鹽的份量。

研究人員發現，與從不在食物中加鹽或很少加鹽的人相比，嗜鹹的人早死機率高28%。以50歲的年齡群來看，經常攝取大量鹽分的女士，比起不加鹽或甚少加鹽的女性，平均壽命會縮短1.5年；而男性的預期壽命平均則短2.28年。

研究人員指出，適量減少攝入鈉，可大大有利健康。平日飲食上多攝取含有豐富鉀質的食物如蔬果，就可顯著地減少因攝取大量鹽份，而出現的早死風險機率。

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 營養素 英國

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