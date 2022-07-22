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【3區污水陽性】尖沙咀港景峯及九龍城帝庭豪園等　當局派24萬快測包

社會 17:06 2022/07/22

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(資料圖片)

政府今日（22日）表示，葵青、油尖旺及九龍城污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。


快速測試
 
　
葵青區 — 尚文苑、葵賢苑、永和樓、有章樓、德泰大廈、德大閣、德士古道23-25號、德士古道45-55號、宏華大廈、仁雅大廈、浩景臺、祖堯邨、悅麗苑、賢麗苑、大窩口邨及荔景邨

油尖旺區 — The Austin、Grand Austin、港景峯，及官涌街和廣東道附近一帶住宅（見附件）

九龍城區 — 傲雲峰、欣榮花園、帝庭豪園、Oasis Kai Tak、天寰、馬頭圍邨，及山西街和石塘街附近一帶住宅（見附件）

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔　驚患「高爾夫球手」疼痛不已

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責任編輯：余思嵐

 

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