【黑金風暴】吳啟華相隔多年再演反派　首屆「電視先生」何英偉風采依然

▲ 吳啟華於《黑金風暴》裡演反派。

香港開電視劇集《黑金風暴》自播映以來，收視屢創佳績，劇情越趨緊張。大結局將於明（7月23日）晚播出。

林峯飾演的韋景聲終得知「明日家園」的幕後主腦，與周秀娜飾演的文靜為取得其罪證，一同潛入麥長青飾演的方世雄律師樓，最終與黃浩然飾演的賀偉廉聯手對付終極Big Boss。

吳啟華闊別反派戲路多年再演反派，啟華於《黑金風暴》飾演林峯與黃浩然的劍道師父，以及黃浩然的上司，為此劇的最終Big Boss。

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吳啟華演終極Big Boss

吳啟華入行40年，其中以1998年《妙手仁心》「程至美」醫生一角最深入民心，他亦憑此劇爆紅，其後的戲路一直以官仔骨骨、溫文儒雅的形象示人，更獲封「師奶殺手」。

原來早在成名前，他經常擔當反派角色，自1983年首次擔正劇集《魔域桃源》飾演大反派「慕容白」，得到各方好評及迴響後，他便離不開反派戲路。

如今他闊別反派戲路近二十年，再次於《黑金風暴》中，由正氣凜然的廉政公署總調查主任，變成《黑》劇的終極Big Boss，可謂藏得極深。

▲ 首屆「電視先生」何英偉有份客串。（圖片來源：香港開電視截圖）

首屆「電視先生」何英偉

《黑金風暴》雲集多位好戲之人，當中包括首屆「電視先生」何英偉及為人熟悉的羅鈞滿。

何英偉曾參加亞視舉辦的第一屆《電視先生選舉》，同屆參賽者還有姜皓文。他自1997年淡出幕前，是次拍攝《黑》劇久違現身於香港觀眾眼前，見他身型面貌都保持得相當不錯，不減當年風采。

而曾經有「負評王」之稱的羅鈞滿，有多年演戲經驗，卻僅於劇中飾演廉政公署助理調查主任。《黑金風暴》是他自離巢無綫後第一次現身港劇，現時升格做老闆的他，藝人及生意兩兼顧。

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