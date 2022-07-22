  • 34°C
香港時間 : 2022722日 (週五) 18:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黑金風暴】吳啟華相隔多年再演反派　首屆「電視先生」何英偉風采依然

娛樂 17:23 2022/07/22

分享：

分享：

熱門 DSE 白色強人II 超市大搜查 香港金曲頒獎典禮 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

吳啟華於《黑金風暴》裡演反派。

香港開電視劇集《黑金風暴》自播映以來，收視屢創佳績，劇情越趨緊張。大結局將於明（7月23日）晚播出。

林峯飾演的韋景聲終得知「明日家園」的幕後主腦，與周秀娜飾演的文靜為取得其罪證，一同潛入麥長青飾演的方世雄律師樓，最終與黃浩然飾演的賀偉廉聯手對付終極Big Boss。

吳啟華闊別反派戲路多年再演反派，啟華於《黑金風暴》飾演林峯與黃浩然的劍道師父，以及黃浩然的上司，為此劇的最終Big Boss。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

吳啟華演終極Big Boss

吳啟華入行40年，其中以1998年《妙手仁心》「程至美」醫生一角最深入民心，他亦憑此劇爆紅，其後的戲路一直以官仔骨骨、溫文儒雅的形象示人，更獲封「師奶殺手」。

原來早在成名前，他經常擔當反派角色，自1983年首次擔正劇集《魔域桃源》飾演大反派「慕容白」，得到各方好評及迴響後，他便離不開反派戲路。

如今他闊別反派戲路近二十年，再次於《黑金風暴》中，由正氣凜然的廉政公署總調查主任，變成《黑》劇的終極Big Boss，可謂藏得極深。

首屆「電視先生」何英偉有份客串。（圖片來源：香港開電視截圖）

首屆「電視先生」何英偉

《黑金風暴》雲集多位好戲之人，當中包括首屆「電視先生」何英偉及為人熟悉的羅鈞滿。

何英偉曾參加亞視舉辦的第一屆《電視先生選舉》，同屆參賽者還有姜皓文。他自1997年淡出幕前，是次拍攝《黑》劇久違現身於香港觀眾眼前，見他身型面貌都保持得相當不錯，不減當年風采。

而曾經有「負評王」之稱的羅鈞滿，有多年演戲經驗，卻僅於劇中飾演廉政公署助理調查主任。《黑金風暴》是他自離巢無綫後第一次現身港劇，現時升格做老闆的他，藝人及生意兩兼顧。

最新影片推介：

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【三台大戰】黃金時段撼贏ViuTV+J2　開電視《黑金風暴》最高收視4.2點
14:16 2022/07/08
【三台大戰】黃金時段撼贏ViuTV+J2　開電視《黑金風暴》最高收視4.2點
【就是青春】余詠珊主理選秀騷參賽者全曝光　洪韻騏+張鈊貽+林躍翰+趙啓嵐成大熱
18:06 2022/07/08
【就是青春】余詠珊主理選秀騷參賽者全曝光　洪韻騏+張鈊貽+林躍翰+趙啓嵐成大熱
【黑金風暴 x 獅子山下的故事】一代豔星再現港劇　顏仟汶抹去濃妝變村民
20:47 2022/07/12
【黑金風暴 x 獅子山下的故事】一代豔星再現港劇　顏仟汶抹去濃妝變村民

你可能感興趣

【三台大戰】黃金時段撼贏ViuTV+J2　開電視《黑金風暴》最高收視4.2點
14:16 2022/07/08
【三台大戰】黃金時段撼贏ViuTV+J2　開電視《黑金風暴》最高收視4.2點
【就是青春】余詠珊主理選秀騷參賽者全曝光　洪韻騏+張鈊貽+林躍翰+趙啓嵐成大熱
18:06 2022/07/08
【就是青春】余詠珊主理選秀騷參賽者全曝光　洪韻騏+張鈊貽+林躍翰+趙啓嵐成大熱
【黑金風暴 x 獅子山下的故事】一代豔星再現港劇　顏仟汶抹去濃妝變村民
20:47 2022/07/12
【黑金風暴 x 獅子山下的故事】一代豔星再現港劇　顏仟汶抹去濃妝變村民
吳啟華 林峯 周秀娜 黃浩然 麥長青 電視劇 香港開電視

最高瀏覽

【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
17:27 2022/07/21
【性騷擾疑雲】港男控訴餐廳侍應非禮女友　涉事情侶被起底傳被解僱
【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
14:12 2022/07/21
【大學選科】發勸世文列讀Nursing十大壞處　中大舊生護士：勿為「錢」途而讀
【女性頭號癌症】乳癌年輕化每14名女性1人患病　醫生解構乳癌VS纖維瘤VS鈣化點
18:01 2022/07/19
【女性頭號癌症】乳癌年輕化每14名女性1人患病　醫生解構乳癌VS纖維瘤VS鈣化點