【美食速報】美心烘焙所限量出爐法式布甸麵包   嫩滑綿密布甸配鬆軟帶煙韌法包

▲ 法式布甸麵包可以冷食或熱食。

美心烘焙所推出新產品，每天限量出爐法式布甸麵包，採用法國淡忌廉精心製作的布甸嫩滑綿密、蛋香濃郁，配上鬆軟略帶煙韌的法包，有多重口感，可以冷食或熱食，零售價每個15元。

美心烘焙所每日中午12時或下午3時，限量出爐外脆內軟法包盛載香甜軟滑法式布甸。法式布甸麵包可以冷食或熱食，但推介買後立即享用，因可以品嚐到布甸的細緻幼滑口感。夏日炎炎下，雪凍享用亦有另一番風味。除了大口大口盡情品嚐之外，亦可以用湯匙細味享用麵包中央的布甸，濃郁蛋香。

最新影片

如果喜歡微熱享用，建議首先於麵包表面噴水保持表面香脆，將麵包放入焗爐烘烤，以180度溫度焗5分鐘，或用氣炸鍋180度焗5分鐘 ，但不建議使用微波爐烘熱。

美心烘焙所

1. 美心烘焙所 (灣仔)

灣仔軒尼詩道145號安康商業大廈地下2號舖

2. 美心烘焙所 (中環)

中環干諾道中24-25號中華總商會大廈地下

3. 美心烘焙所 (天水圍)

天水圍天湖路2號天耀廣場地下L031號舖

4. 美心烘焙所(裕民坊)

九龍觀塘協和街33號裕民坊一樓112號舖

5. 美心烘焙所(黃大仙中心)

九龍黃大仙黃大仙中心南館地下 G11 號舖

6. 美心烘焙所(坑口 TKO Gateway)

將軍澳坑口 TKO Gateway 1 樓 E172 號舖

7. 美心烘焙所(沙田中心)

新界沙田沙田中心 3 樓 30A-C 號舖

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：羅嘉欣