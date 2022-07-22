【西九文化區】自由空間上空將現北極光　羅家英機械人將登上舞台

▲ 《Borealis》在瑞士展出的圖片。（西九文化區提供圖片）

西九文化區本月起開展新一個表演藝術季度，預告今年將有逾500場表演和活動，焦點活動之一，是瑞士藝術家Dan Acher會於明年2至3月，將作品《Borealis》帶到西九，屆時西九夜空將被極光覆蓋，勢成打卡熱點。另外，戲曲中心將會上映由「羅家英」機械人參演的劇目；「起舞@西九」會定時在西九邀請途人參與編舞，統統不容錯過。

西九文化區受疫情影響，過去2年已有1,400場活動需取消或延期，踏入新一個表演藝術季度，西九將於本月起至明年6月，提供逾500場表演及活動，於自由空間、戲曲中心和藝術公園上演。

重點活動之一，是瑞士藝術家Dan Acher會於明年2至3月，將作品《Borealis》帶到西九。《Borealis》是透過投射、光影和水蒸氣，在半空中重現北極光的作品。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民指，疫情下港人難以外遊，希望透過藝術，讓市民如置身外地，欣賞香港沒有的光景，「我見過真的極光，我認為《Borealis》更美。」

他透露，《Borealis》展出期間，西九藝術空間及對出草坪，每逢夜晚將被極光覆蓋，至於具體詳情，料下月便可公布。

除了《Borealis》，「起舞達人」團隊將參與「起舞@西九」活動，即日起逢周末和假日，穿梭西九文化區，邀請遊人提供動作，參與編舞。完成編排的舞蹈，會在即日當場表演，讓市民觀賞藝術之餘參與創作。

今季表演藝術季獲馬會贊助「藝創明天」計劃，旨左結合科技與藝術。重點項目之一，是戲曲中心以粵劇大老倌羅家英為藍本，配合3D打印和AI技術製成粵劇機械人。該機械人將於下月，出演由羅家英、鍾珍珍聯合導演的全新節目《開心穿粵》。

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記者：陳梓蔚