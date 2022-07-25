【明星理財】鄺潔楹疫下連創3個品牌　開Pop-Up店月售千塊曲奇秘密

▲ 鄺潔楹（Judy）去年8月創立網上甜品店Petitesserie，以低糖低油曲奇店做賣點，銷情不錯。

兩年多的疫情嚴重影響各行各業，不過有些人選擇在疫下創業，因相信有危便有機。

藝人鄺潔楹（Judy）去年便創業並同時創立3個品牌，包括網上甜品店、時裝店及健身室。三者之中她最愛甜品店Petitesserie，經常會設計新口味的曲奇及甜品，她自言創業必須親力親為，自己並不做掛名老闆會積極參與。

▲ Judy自小已開整蛋糕及曲奇，故此開設網上甜品店。(被訪者提供)

一年開設三個品牌

短短一年便開設3個品牌，Judy說做生意的積極性是跟家庭背景有關。「父母是做生意起家，我自小受他們影響，一直覺得日後都會有自己的生意。長大後漸漸想嘗試不同新事物，包括成為藝人。」

後來她遇到商機及合適的生意夥伴，於是決定把握機遇於去年創業。

Judy創立的3個業務，全跟她的興趣有關。「健身室是我跟藝人伍富橋一起合作，我本身並不是『瘦底』，要靠後天好努力保持身形，所以我經常去健身Keep Fit。」

她又稱：「時裝店就跟一位台灣女性好友合資，服裝主攻160cm以下女生，因我身形較嬌小，我買完衫都會俾裁縫修改，有點費時失事，所以這間時裝店希望讓細細粒的女仔都買到適合及穿到好睇的衣服。」

▲ Judy有時會親自做Pop-up店長，不少粉絲會專程來捧場。(被訪者提供)

至於網上甜品店Petitesserie，就是Judy最喜歡的生意。「我自少已很喜歡整甜品，十幾歲已上網搵食譜跟住做，就算我平日要拍劇，放假都會在家做蛋糕，家人及朋友都是我的『食客』，他們都話好味。」

一直沒有想過把甜品成為一盤生意，但因一次跟茶葉品牌合作而促成Petitesserie的誕生。「當時我跟TWININGS合作推出茶味曲奇，3日售出500塊曲奇。」由於成績不錯，於是Judy便決定於去年8月開設網上甜品店。

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曲奇失竊事件



始終網店較難讓客人認識，為了提升知名度便經常設Pop-up店，Judy不時會親自做店長，由於不少客人認得她，故她笑說每次銷情也不錯，但原來做Pop-up店也遇過不少因難。

她說：「去年聖誕節，我有3間Pop-up店設在不同的地區，每天早上11時營業，但某天有位員工10時才通知返不到工，但因時間太急逼，跟本找不到其他人手，這天我要拍劇又不能頂替她，最後惟有找其他部門的同事來幫手。」

另外她又曾經出現曲奇失竊事件，店內的曲奇竟然被人偷去。「我當晚便跟同事回廠房一起趕製曲奇，明天才有貨可以發售。」

▲ 班蘭椰子曲奇（33元）︰是甜品店的招牌曲奇，分量十足的椰絲很幼滑，並散發班蘭的清香，相當吸引。(被訪者提供)

雖然遇到不少困難，但Pop-up店生意不俗，去年12月至今年2月的聖誕節及農曆新年檔期，每個月平均售出過千塊曲奇。原來每次做Pop-up店，Judy也會使出一招必殺技，便是售賣獨家口味的曲奇。

她說：「每間Pop-up店我都會設計一個全新口味的曲奇，更是期間限定售完即止，去年聖誕節有紅絲絨芝士曲奇、農曆新年則有紫薯麻糬曲奇、4月份便有Tiramisu曲奇等，由於物以罕為貴，只能在Pop-up店才會買到，所以人客的反應都很好，每次必定售罄。」

低糖少油曲奇

Petitesserie的曲奇以低糖低牛油為主，「坊間很多曲奇都好甜，有時甜到我都無辦法吃完一整片。而且有些曲奇好油膩，把它放在一張紙巾上，大約半天時間紙布便會沾上曲奇的油份，我的曲奇堅持少糖及牛油，希望大家食得較健康。」

至於曲奇的口味，Judy說香港人喜歡朱古力曲奇，於是她便設計了花生醬朱古力曲奇、雙重朱古力曲奇、朱古力麻糬曲奇及伯爵茶白朱古力曲奇等。其中的麻糬曲奇便加入了麻糬，食落煙韌又鬆脆，是熱賣之選。

另外也有創新口味，如人氣之一的班蘭椰子曲奇，也是她的最愛。「椰絲加入了奶，故食落不會乾身，帶有creamy的口感，跟班蘭味道相當夾。這款曲奇經常被客人大量訂購，十分受歡迎。」

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▲ 雙重朱古力曲奇（35元）︰每一口都吃朱古力粒，十分鬆脆，朱古力迷一定喜歡。(被訪者提供)

第五波來襲被迫停工

今年初第五波爆發，曲奇店也難免受打擊。「由於不能舉行派對及聚會，客人原本的訂單也要取消。而且速遞員也受感染，根本就沒有人送貨。於是我們曾停工大約3-4星期，待疫情稍退我們才再重啟廚房的運作。」

疫情從最高峰慢慢放緩，生意也漸漸重回正軌，由去年8月開業至今約一年，生意額有6位數字，Judy笑說已算是不錯。」

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甜品店將迎來一歲「生日」，Judy對未來滿有大計。「我計劃再請一位廚師，因想研究更多曲奇的口味，甚至日後可能會推出甜品，讓客人有更多選擇。」

身為老闆的Judy雖然經常要拍劇，但仍然出心出力。「我試過一邊拍劇一邊做Pop-up店，兩日只睡了4小時，但見過曲奇沽清，我很有滿足感，疲勞盡消。其實做生意不能只做掛名老闆，一定需要全情投入，這樣才會成功

記者：招美寶