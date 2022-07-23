【抑鬱憂慮】女生壓力大割腕自殺滴住血求醫　9A精神科醫生：背後原因家人期望太高

▲ 精神科醫生吳燕婷表示當時情況相當危急。

身體健康重要，但精神心理健康同樣重要！精神科專科醫生吳燕婷不需動刀，但拯救不少徘徊於生死邊緣的病人。曾經為不少中學生診症的吳醫生，見盡不少學生因不同的壓力而導致抑鬱，嚴重的更會自殘傷害自己。適逢最近DSE放榜，她勉勵考生人生不會事事順利，既然成績已成定局，應好好活在當下，用平常心去面對。

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最令吳醫生印象深刻的，是3年前為一個中五女學生診症，因為備考DSE讀書的壓力及家人的期望令她身體出現了狀況，長期感到不開心、嘔吐及不能進食，大半個學期都不能回校。吳醫生指，接觸對方時，女生除了精神狀態差之外，更出現幻聽的情況，耳邊出現一把聲音叫她鎅手，「你都冇用不如死咗去」，女生最後確診患上抑鬱焦慮症，接受了藥物及精神治療後，女生如常回校上課，但面對課業的壓力，抑鬱焦慮症演變成嚴重抑鬱，吳醫生憶述一次極度危急的情況：

佢表示想提早覆診，我已經深知不妙，打開佢包紮的紗布，見到佢鎅手鎅到見筋，滴住血來找我。

吳醫生問女生覺不覺得痛？女生表示已經不覺得痛，而家人都不知道她鎅手，吳醫生即時為她洗傷口及作出輔導：

其實好多嘢唔講，最後俾人揭發，水洗都唔清，唔通呢條痕係突然出現？氹咗佢兩個鐘，終於俾我call佢媽咪嚟。

跟家長商量後，女生被送往大埔那打素醫院治療，期間女生嚷著要出院，而吳醫生不時去探望，語重心長說：「你想不想徘徊於生死邊緣鬥爭，而你感受唔到任何喜怒哀樂，不要說任何關係，最基本喜怒哀樂，而你每一天就鬥爭於死跟不死之間，跟死神去鬥爭，或者同把聲去鬥爭，不如我哋當作住醫院是一個轉機，我們不要當成監獄。」女生留院3個多星期，經過精神科藥物治療後，最終放棄尋死的念頭。

吳醫生分析，女生的個案是因家人對她期望太高，經常覺得自己不達標，感到自己「好廢」，從小她就覺得自己要讀大學，畢業後找份好工供養屋企，因為兩個哥哥都令媽媽失望，而媽媽亦是比較緊張的人，會經常「關心」她做什麼，但卻演變成壓逼。經協調後，媽媽不再強逼女兒上學，後來女生離開了香港數個月，回來後決定輟學，找了一份藥廠倉務員的工作，重新開展新人生！

吳醫生表示，現時仍有為女生覆診，最近更有好消息，半年內升做管理階層，她感受到人生除了學業跟家庭外，還有她的事業及人際關係。現在女生正在重新過她的「第二人生」，也找到目標去奮鬥。

▲ 精神科醫生吳燕婷指女生因為家人期望過大，而壓力爆煲。黃建輝攝

中學生通靈事件

最近電視台播出通靈節目，宗教團體等都有反對的聲音，吳醫生坦言也不時接觸過「中學生通靈個案」，最近接觸了兩個，一個中一、另一個是中二，除了玩筆仙及碟仙外，有一位更試圖養鬼仔。

吳醫生表示，治療過程中一定要持開放、開明態度，相信他們說的話，要理解他們是出於好奇，還是有錯誤的資訊出現，亦都要了解他們的經歷。如果排除了思覺失調或精神分裂的精神病，吳醫生會向他們解釋後果：

我接受你們的好奇心，但我會跟他們說問了自己先，你夠功力未，靈體、仙道，鬼界是另一種氣場來，你能夠跟他們溝通到，但未必代表你能夠處理到佢，亦不代表他們會幫助你，可能他們都會有脾氣，未必一定要幫你。

作為精神科醫生，吳醫生坦言相信這個世界有鬼，不過我們不應該主動去接觸：「科學能夠解釋世界現象得2%，有98%是科學不能解釋。好奇心每個人都有，甚至有人想透過這個渠道去獲得某些東西，養鬼仔幫你實現願望，但其實仙界、靈界都好，未必夠定力甚至去管理他們，這個是我帶給年輕人的訊息。」

做人要兩手準備

吳醫生運用專門知識拯救生命，救人不見血的她，憑住會考9A的狀元成績，入讀醫科，但原來精神科並不是她的首選，本身她想讀兒科、內科及放射治療科，由於成績優異都被取錄，但在一次面試中，面試官都是資深的精神科醫生，對方表示選中了她，著她不用考慮，而吳醫生就覺得一切是上天的安排，她給自己9個月時間去嘗試和適應，如果不行，她就打定輸數明年再面試。

她用自身的故事去勉勵年輕人，做兩手準備：「條條大路通羅馬，只要做好準備，並做好最壞打算，就不需要太擔心。」

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記者:陳麗薇