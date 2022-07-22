【高官委任】新思維狄志遠：新一屆班子政治光譜狹窄　憂官員政治判斷力不足

▲ 新思維社福界議員狄志遠。（資料圖片）

政府今日公布新一批副局長和政治助理名單，其中7人具政黨背景。新思維立法會議員狄志遠認為，無論局長、副局長，或政治助理名單，都可見新一屆班子的政治光譜狹窄。他說，過往亦有非建制派成員加入政府，從公眾觀感而言，現時有影響力的政黨，似乎在政府擁有更多的席位，

狄志遠指出，同一政黨內，討論思維較為接近，容易忽略問題，又提及雖然不少局長及副局長具專業能力，或公務員出身，但大部份人從未經歷選舉，或於政策局長期浮沉，擔憂他們的政治判斷力不足：「香港現今而言，政治因素仍然很大，存在社會撕裂，所以政治判斷能力不夠，可能會未能解決較有風險的社會問題。」

他說：「今時今日的立法會或政治圈子，基本上是共識很多，並不需要透過政黨成員入閣，作為一種聯盟拉票，反而我覺得入了政府，就應該擺脫與政府的利益關係，真真正正為市民服務，否則搞小圈子，對香港並不利。」

作為社會福利界議員，狄志遠認為，勞工及褔利局無論局長、副局長、政治助理及社會褔利署署長，全都不是與社會福利界有很深入接觸，希望政府與業界有更多聯繫。他又期望，新一屆副局長擔任一個不同角色，專責與立法會議員溝通施政的初步想法，尋求共識。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳