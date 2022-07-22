【超市大搜查】6種人造色素或損兒童專注力　盤點35款不含邪惡色素日本水果軟糖

▲ 盤點35款不含6種「邪惡色素」的日本水果軟糖清單。

日本糖果寧舍吸引，單是果汁軟糖，市面就有數十款之多，家長為小朋友挑選時，除了選擇味道款式之外，不妨查看營養標籤，了解有否6種「邪惡」的人造色素，因為有研究指它們對兒童發育有影響，有機會導致專注力失調及過度活躍症（ADHD）。TOPick在超市找來45款日本水果軟糖，發現當中有35款不含邪惡人造色素。

據香港食物安全中心資料顯示，食用色素是食物添加劑之一，能為食物著色或恢復食物的色澤，例如食物在加工後流失了顏色，會以色素修正色差，令食物賣相更吸引。食用色素主要從植物、動物、昆蟲及礦物提煉出，各國對食用色素都有監管限制。

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6種人造色素或損兒童專注力

英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

檸檬黃（E102）Tartrazine

喹啉黃（E104）Quinoline Yellow

日落黃FCF（E110）Sunset Yellow

淡紅（E122）Carmoisine

麗春紅4R（E124） Ponceau 4R

誘惑紅AC（E129）Allura Red AC

此外，台灣消基會曾提醒，由於人工色素對於學齡中兒童會造成注意力不集中與過度活躍的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用；在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

35款不含邪惡色素日本果汁軟糖

TOPick抽查了市面上45款日本果汁軟糖，發現當中35款不含6大邪惡人造色素，名單請點擊以下圖片查看。

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10款日本果汁軟糖有邪惡色素

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*以上資料以產品包裝為準

不排除人造色素導致ADHD

對於進食人造色素會否導致ADHD的說法，至今仍未有一致定論，只能說不排除其因果關係，美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）曾接受TOPick訪問指出，孩子患ADHD的成因眾多，例如遺傳、社交環境及早產等，有確診ADHD的兒童對食物敏感機會較高，需控制進食人造色素，以減少ADHD的行為。陳秋惠指人造色素常見於糖果、飲品、雪糕、蛋糕及穀物早餐等，建議家長選購時，須看清營養標籤，避免選擇含人造色素的食物。

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責任編輯︰顏紫燕